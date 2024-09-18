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ВСУ не смогут удержать оборону в Торецке и Часов Яре. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Украинское сопротивление в Часов Яре и Торецке внезапно рухнет, как это произошло в Артемовске в прошлом году и в Авдеевке в феврале этого года, и станет ясно, что украинцы больше не в состоянии продолжать оборону в этих местах», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.
Он также выразил мнение, что эти города перейдут под контроль ВС РФ. Также, по словам Меркуриса, на сегодняшний день ситуация на поле боя развивается довольно быстрым темпом, что приведет ВСУ к военному коллапсу уже в ближайшие месяцы, заключил эксперт.
Ранее Меркурис также сообщал, что регулярные удары ВС РФ снизили количество ракет ATACMS, а также пусковых установок HIMARS у боевиков ВСУ. Новости об указанном вооружении появляются все реже.
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