Во Франции заявили о «разделении» украинского флота F-16

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Переданные Украине истребители F-16 будут разделены на два условных военно-воздушных флотов: одним разрешили наносить удары по России, а другим – нет. Об этом заявил отставной пилот ВВС Франции Ксавье Тительман в эфире LCI.
Отмечается, что переданные из Нидерландов истребители F-16 получили разрешение на удары по России. При этом самолётам, отправленным из Бельгии, такого разрешения не предоставили.
Ранее несколько западных политиков заявили, что Украина якобы имеет право ударять по территории России натовским оружием. Нидерланды, в свою очередь, не стали накладывать ограничений на использование своих самолётов украинскими войсками.
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Анастасия Чинкова