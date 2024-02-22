«Победа наша»: ВС РФ освободили очередной населенный пункт на Донецком направлении

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Российские военные освободили от ВСУ село Победа в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны России.
«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Победа, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка ДНР», - сообщили в российском оборонном ведомстве.
При этом уточняется, что за минувшие сутки на данном направлении ВСУ потеряли более 410 человек живой силы, танк, пять автомобилей три боевые бронированные машины. Кроме того, российским военным удалось уничтожить польские САУ «Krab».
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Элина Позднякова