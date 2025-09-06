Украина устраивала допросы удерживаемым в плену жителям Курской области
Украинские силовики и представители различных ведомств устраивали допросы жителям Курской области, которых насильно вывезли на территорию Украины после ракетного удара по интернату в городе Суджа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жительницу посёлка Мирный Валентину Ревину, полгода прожившую в плену.
По словам женщины, сразу после прибытия в Сумскую область к ним начали приходить сотрудники различных инстанций, которые задавали вопросы о том, почему они не покинули Курскую область раньше и кто их вывозил.
Ревина также отметила, что к ним приезжал украинский омбудсмен. Однако, по её словам, диалог был далёк от гуманитарных стандартов. В частности, политик заявлял, что украинцы будут рассказывать своим детям и внукам, что Россия является их «врагом».
Ранее, 24 августа, Минобороны России сообщило, что в рамках очередного обмена пленными на родину были возвращены восемь мирных жителей Курской области, ранее насильно удерживаемых на территории Украины.
Читайте также: