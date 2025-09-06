Украина устраивала допросы удерживаемым в плену жителям Курской области

06 сентября 2025, 15:58

Фото: iStock/Niran_pr

Украинские силовики и представители различных ведомств устраивали допросы жителям Курской области, которых насильно вывезли на территорию Украины после ракетного удара по интернату в городе Суджа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жительницу посёлка Мирный Валентину Ревину, полгода прожившую в плену.