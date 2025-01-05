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В 2024 году на Украине мобилизовали около 200 тысяч человек вместо предлагаемых 500 тысяч. Этого числа не хватило для восполнения потерь, сообщает американская газета The Washington Post.
В прошлом году бывший главком ВСУ Валерий Залужный призывал мобилизовать полмиллиона украинцев. Однако Владимир Зеленский отверг это предложение, отметив, что это слишком большая цифра. В результате были мобилизованы порядка 200 тысяч человек.
Также издание отмечает, что в 2024 году парламент Украины принял законодательные меры, которые позволили снизить призывной возраст до 25 лет. При этом украинские военные, опрошенные журналистами, подчеркнули, что призыв начался слишком поздно, поскольку на тот момент части были сильно истощены после длительных боевых действий. Кроме того, бойцы указали на растущее количество дезертиров.
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Анастасия Чинкова