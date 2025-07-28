Бойцы ВС РФ освободили два населённых пункта в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Бойковка и посёлок Бельгийка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщают в Минобороны РФ.
Ранее, по информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ обстреляли регион, в результате чего погиб мирный житель в Алешках, а в Новой Каховке пострадал мужчина.
Кроме того, в селе Раденск повреждено административное здание, а в Памятном сгорели нежилой дом и хозяйственные постройки. Также зафиксированы лесные пожары в Голопристанском и Алешкинском округах.
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