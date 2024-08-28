Украина вводит принцип «воюй или работай» из-за дефицита бюджета

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль объявил о внедрении принципа «воюй или работай» в связи с критическим дефицитом бюджета. Об этом он сообщил на заседании Кабинета министров.
Шмыгаль пояснил, что такая мера направлена на выведение рынка труда из тени и мобилизацию всех доступных ресурсов страны.
По его словам, для обеспечения потребностей армии необходимо создать не менее 10 миллионов рабочих мест, тогда как на данный момент официально трудоустроено менее 8 миллионов человек.
Ранее Шмыгаль также заявил, что в 2025 году Украина столкнется с необходимостью найти дополнительные $15 млрд для покрытия бюджетного дефицита. Киев рассчитывает получить эти средства за счёт замороженных российских активов на сумму $50 млрд, а также за счёт увеличения внутренних займов, налога на прибыль банков и расширения базы военного сбора.
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«На Украине не должно быть людей, стоящих в стороне. Каждый должен либо воевать, либо работать на обеспечение армии», — заявил премьер-министр.
По его словам, для обеспечения потребностей армии необходимо создать не менее 10 миллионов рабочих мест, тогда как на данный момент официально трудоустроено менее 8 миллионов человек.
Ранее Шмыгаль также заявил, что в 2025 году Украина столкнется с необходимостью найти дополнительные $15 млрд для покрытия бюджетного дефицита. Киев рассчитывает получить эти средства за счёт замороженных российских активов на сумму $50 млрд, а также за счёт увеличения внутренних займов, налога на прибыль банков и расширения базы военного сбора.
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Елена Перлова