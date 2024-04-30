Украина заявила об ожидании наступления ВС РФ к 9 мая

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Российское наступление ожидается к 9 мая, к чему силы обороны Украины готовы. Об этом заявил глава пресс-службы так называемой украинской гвардии наступления «Стальной кордон» Иван Шевцов в эфире местного телеканала. Фрагмент видеозаписи публикует издание «Страна.ua».
По его мнению, до 9 мая россияне пойдут в наступление на нескольких направлениях. Шевцов считает, что российским военным выставили такой срок.
Прежде о возможном наступлении ВС РФ к 9 мая заявлял главком ВСУ Александр Сырский. Он полагает, что российские войска намерены занять Часов Яр до этой даты.
Минобороны РФ подобных планов на эти даты не озвучивало.
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«Но силы обороны к этому готовы», – заявил Шевцов.
Прежде о возможном наступлении ВС РФ к 9 мая заявлял главком ВСУ Александр Сырский. Он полагает, что российские войска намерены занять Часов Яр до этой даты.
Минобороны РФ подобных планов на эти даты не озвучивало.
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Анастасия Хохлова