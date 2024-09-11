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Украине дали понять, что союзники не могут обеспечить её необходимыми сотнями миллиардов долларов поддержки, которые требуются для достижения «полной победы» в конфликте с Россией. Об этом информирует газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.
«Киеву сказали, что полная украинская победа потребует от Запада предоставления сотен миллиардов долларов на поддержку», — отмечается в сообщении.По данным газеты, подобное нереально сделать ни Европе, ни Соединенным Штатам Америки.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее сообщалось, что российские военные освободили в Курской области населенные пункты Снагость и Апанасовка. Помимо этого зачистили от ВСУ 10-й Октябрь и Гордеевку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова