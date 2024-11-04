Украине предрекают новые города-призраки

Фото: iStock/ASphotowed
На Украине предстоящей зимой появятся новые города-призраки из-за острой нехватки энергии. Об этом заявил геополитический аналитик Виктор Коваленко в беседе с американским журналом Newsweek. По его словам, это приведет к массовому переселению людей, голоду и смертям от холода.
«Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой», — отметил он.По прогнозам Коваленко, приближающаяся зима станет самой сложной для Украины за все время ее существования. Причиной тому станет масштабная нехватка электричества. Нанесенный электростанциям урон, отмети он, настолько крупный, что восстановить их в ближайшем будущем не представляется возможным, «а некоторые, возможно, никогда не будут восстановлены».
Читайте также:
В Лондоне заявили, чем закончится СВО
Под оккупированным ВСУ Краматорском за год разрослось новое кладбище
ВС РФ дом за домом освобождают Дзержинск в ДНР
Данил Пономарев