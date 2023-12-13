Западные чиновники считают мирные переговоры единственным выходом из конфликта

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Чиновники на Западе по-прежнему считают, что достичь мира на Украине можно только с помощью мирных переговоров между конфликтующими сторонами. Об этом пишет New York Times.
«Многие официальные лица в США и Европе, в том числе решительные сторонники Украины, считают, что урегулирование путем переговоров является единственным вероятным результатом в конечном итоге», — говорится в материале.
Авторы статьи уверены, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон из-за опасений постепенного прекращения поддержки со стороны США.
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Элина Позднякова