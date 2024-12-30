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Российская Федерация не является врагом для Запада, заявил в соцсетях глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.
«Россия нам не враг», — гласит его публикация, где прикреплен российский триколор.На фоне спецоперации России на Украине страны коллективного Запада стали помогать неонацистскому киевскому режиму в борьбе с русским миром. Российская сторона не раз говорила о том, что оружейные поставки для боевиков ВСУ лишь затягивают противостояние, никак не решая конфликт.
На Западе при этом говорят о некоем «перемирии». Москва считает, что «перемирие» позволит противнику перегруппироваться, чтобы снова начать кровопролитие.
Перед этим стало известно, в чем МИД РФ обвинил альянс НАТО. Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов