В Ленобласти отменили режим воздушной опасности

09 марта 2026, 11:27

В Ленобласти уничтожили БПЛА и отменили режим воздушной опасности

Фото: istockphoto/Terry Papoulias

Один беспилотник уничтожили в Ленинградской области, в регионе объявили отбой воздушной опасности. Об этом проинформировал губернатор Александр Дрозденко.





Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь с 8 на 9 марта силы ПВО сбили 163 украинских беспилотника над территорией страны. По данным ведомства, атаку отражали с 23:00 воскресенья до 07:00 понедельника.





«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Уничтожен один БПЛА», — написал чиновник в телеграм.