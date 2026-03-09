В Ленобласти отменили режим воздушной опасности
В Ленобласти уничтожили БПЛА и отменили режим воздушной опасности
Один беспилотник уничтожили в Ленинградской области, в регионе объявили отбой воздушной опасности. Об этом проинформировал губернатор Александр Дрозденко.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь с 8 на 9 марта силы ПВО сбили 163 украинских беспилотника над территорией страны. По данным ведомства, атаку отражали с 23:00 воскресенья до 07:00 понедельника.
«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Уничтожен один БПЛА», — написал чиновник в телеграм.
По инфлрмации МО РФ, больше всего дронов перехватили над Брянской областью — 54, над Крымом — 47. Еще 16 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью, восемь — над Новгородской, пять — над Белгородской. По четыре беспилотника уничтожили над Черным морем и Смоленской областью, по три — над Воронежской областью и Адыгеей, по два — над Ростовской областью и Азовским морем. По одному дрону сбили в Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областях.