Украинец рассказал, как военкомы мобилизуют больных туберкулёзом и бомжей

07 октября 2025, 20:28

Украинец Ветрянкин: в военкоматы забирают больных туберкулёзом и наркоманов

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинец Василий Ветрянкин, страдающий от проблем со здоровьем, заявил, что уже месяц находится в Черкасском военкомате, где его насильно признали годным к службе в ВСУ без прохождения полноценной медкомиссии. Его слова передаёт РИА Новости.