Украинец рассказал, как военкомы мобилизуют больных туберкулёзом и бомжей

Украинец Ветрянкин: в военкоматы забирают больных туберкулёзом и наркоманов
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинец Василий Ветрянкин, страдающий от проблем со здоровьем, заявил, что уже месяц находится в Черкасском военкомате, где его насильно признали годным к службе в ВСУ без прохождения полноценной медкомиссии. Его слова передаёт РИА Новости.



Мужчина рассказал, что его фактически похитили и начали перевозить по различным воинским частям Украины, пытаясь «пристроить» на службу. Из-за имеющихся заболеваний большинство частей его не принимали, однако в двух случаях были готовы оформить. Ветрянкин утверждает, что его жизни и здоровью угрожает опасность, поскольку он неоднократно слышал прямые угрозы в свой адрес. Заявления в полицию и прокуратуру пока не дали результата.

Украинец также рассказал, что вместе с ним в военкомате содержится много больных людей, которым отказывают в предоставлении необходимых лекарств. Он отмечает, что среди мобилизованных есть больные с открытой формой туберкулёза, наркоманы и бездомные.

Он добавил, что в военкоматах античеловечные условия и отношение «хуже, чем к животным».

Анастасия Чинкова

