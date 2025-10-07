Украинец рассказал, как военкомы мобилизуют больных туберкулёзом и бомжей
Украинец Василий Ветрянкин, страдающий от проблем со здоровьем, заявил, что уже месяц находится в Черкасском военкомате, где его насильно признали годным к службе в ВСУ без прохождения полноценной медкомиссии. Его слова передаёт РИА Новости.
Мужчина рассказал, что его фактически похитили и начали перевозить по различным воинским частям Украины, пытаясь «пристроить» на службу. Из-за имеющихся заболеваний большинство частей его не принимали, однако в двух случаях были готовы оформить. Ветрянкин утверждает, что его жизни и здоровью угрожает опасность, поскольку он неоднократно слышал прямые угрозы в свой адрес. Заявления в полицию и прокуратуру пока не дали результата.
Украинец также рассказал, что вместе с ним в военкомате содержится много больных людей, которым отказывают в предоставлении необходимых лекарств. Он отмечает, что среди мобилизованных есть больные с открытой формой туберкулёза, наркоманы и бездомные.
Он добавил, что в военкоматах античеловечные условия и отношение «хуже, чем к животным».
