Жена мобилизованного украинца забралась на крышу автомобиля ТЦК, чтобы помешать военкомам

11 августа 2025, 02:17

На Украине женщина взобралась на крышу движущегося автомобиля территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), чтобы помешать мобилизации своего мужа. Об этом инциденте пишет «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ.