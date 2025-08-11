Жена мобилизованного украинца забралась на крышу автомобиля ТЦК, чтобы помешать военкомам
На Украине женщина взобралась на крышу движущегося автомобиля территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), чтобы помешать мобилизации своего мужа. Об этом инциденте пишет «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ.
Все произошло в Волынской области. Примечательно, что женщина на крыше машины попала на камеру видеорегистратора. На кадрах было видно, как в автомобиль ТЦК сверху вцепился человек. Авто какое-то время продолжало движение без остановок. Затем водитель все же затормозил, и двое мужчин попытались снять женщину с крыши машины, внутри которой находился ее муж.
На этом видео обрывается. Дальнейшая судьба пары остается неизвестной.
Ранее сообщалось о том, как женщины предприняли попытку штурма стадиона в украинском городе Винница, куда доставили около сотни мужчин для возможной мобилизации. Инцидент произошел 1-2 августа: родственники задержанных, включая беременных женщин и подростков, выламывали ворота в стадион «Локомотив». Полиция применила слезоточивый газ и дубинки, схватив десятки протестующих.
Владимир Зеленский позднее прокомментировал эти протесты.
