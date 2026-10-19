В Польше украинка сдала разыскиваемого бойфренда-соотечественника полиции за измену
В польском городе Константинов-Лодзинский (Лодзинское воеводство) 34-летняя гражданка Украины обратилась в полицию после того, как обнаружила своего 23-летнего партнера-соотечественника в обществе другой женщины. Об этом сообщает издание Super Express.
Инцидент произошел вечером 14 октября. Женщина знала, что ее молодой человек находится в розыске, и сообщила об этом прибывшим стражам порядка. Полицейские проверили данные мужчины по базам и подтвердили, что он разыскивается для исполнения наказания.
Украинца задержали и поместили в исправительное учреждение. Ближайшие десять дней он проведет под стражей, после чего его депортируют из Польши — мужчина ранее не выполнил решение об обязательном возвращении на родину.
Ранее в Румынии спасатели обнаружили двух истощенных украинцев. Граждане были в пути на протяжении пяти дней.
Читайте также: