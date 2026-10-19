В Польше украинка сдала разыскиваемого бойфренда-соотечественника полиции за измену

19 октября 2026, 17:43

В Польше разыскиваемый украинец изменил девушке, а она сдала его полиции

Фото: istockphoto/Ajax9

В польском городе Константинов-Лодзинский (Лодзинское воеводство) 34-летняя гражданка Украины обратилась в полицию после того, как обнаружила своего 23-летнего партнера-соотечественника в обществе другой женщины. Об этом сообщает издание Super Express.