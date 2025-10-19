На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата и переломал ноги

19 октября 2025, 12:46

Фото: iStock/SEASTOCK

Мужчина выпрыгнул из окна, пытаясь сбежать из территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военного комиссариата на Украине) в городе Мукачево, который находится в Закарпатской области. Об этом сообщают местные СМИ.