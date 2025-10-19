На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата и переломал ноги
Мужчина выпрыгнул из окна, пытаясь сбежать из территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военного комиссариата на Украине) в городе Мукачево, который находится в Закарпатской области. Об этом сообщают местные СМИ.
При падении мужчина получил серьезные травмы. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали у него переломы ног. Другие подробности о произошедшем не приводятся.
Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК насильно забирают больных туберкулезом, наркоманов и бездомных. По словам одного из мобилизованных, Василия Ветрянкина, его уже месяц держат в Черкасском военкомате. Несмотря на проблемы со здоровьем, его признали годным к службе в ВСУ без прохождения полноценной медкомиссии.
