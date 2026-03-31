В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали украинца, подозреваемого в шпионаже
В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали украинца, подозреваемого в шпионаже. Об этом пишет РИА Новости.
Мужчина, родившийся в 1990 году, передал украинским спецслужбам координаты скопления российских военнослужащих и техники. Эти данные использовали для ракетных ударов по позициям наших войск.
Злоумышленник выполнил задание, установив местоположение военных объектов в одном из муниципальных образований региона. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье 276 УК России. Агента арестовали, и его действия стали предметом расследования.
