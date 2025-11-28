Украино-колумбийская ДРГ уничтожена на подступах к Белгородской области

28 ноября 2025, 13:09

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Диверсионно-разведывательная группа из десяти человек, состоящая из украинцев и колумбийцев, пыталась проникнуть на территорию РФ и атаковать Белгородскую область. Все диверсанты уничтожены, сообщает Telegram-канал SHOT.