Украино-колумбийская ДРГ уничтожена на подступах к Белгородской области
Диверсионно-разведывательная группа из десяти человек, состоящая из украинцев и колумбийцев, пыталась проникнуть на территорию РФ и атаковать Белгородскую область. Все диверсанты уничтожены, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, ДРГ базировалась в 10 км от границы РФ, в районе села Хатнее Харьковской области. Врагов заблаговременно выявили и нейтрализовали бойцы отряда «Шторм» 7-й отдельной мотострелковой бригады.
При себе у диверсантов обнаружено оружие НАТО, спецоборудование для воздушной разведки, иностранная символика и гладкоствольное полуавтоматическое ружьё Safari HG-105.
