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Украинская администрация бежит из Херсона, устраивая после себя пожары

Подполье: украинская администрация эвакуируется из Херсона, сжигая документы
06 июня 2024, 11:17
Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Администрация, назначенная киевским режимом, сжигает документы и эвакуируется из Херсона. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор пророссийского подполья под Николаевом Сергей Лебедев, ссылаясь на местных жителей.
«Как сообщают наши товарищи из Херсона, администрация эвакуируется из города. Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации», – сказал Лебедев.

Он отметил, что ночью на разных адресах госучреждений произошли пожары. По предположению Лебедева, возгорания, скорее всего, «последний штрих» в уничтожении документации. Однако подпольщик подчеркнул, что все уничтоженные документы есть в электронном формате.



Также Лебедев рассказал, что прошлой ночью ВС РФ ударили по складу боекомплекта в неработающем магазине стройматериалов. Здание «детонировало и горело сизым пламенем».

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается.

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В Киеве указали на нового врага — бытовую технику
06 июня 2024, 11:17

Фото: istockphoto/sandsun

Включение кондиционеров в украинской столице из-за жары дало мощный прирост потребления электроэнергии. Он равноценен дневному расходу электричества некоторыми областными центрами.
Об этом заявил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, передаёт телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По словам бизнесмена, рост потребления электроэнергии в Киеве из-за включённых в жару кондиционеров составляет до 350 мегаватт в день. Примерно столько электричества потребляют некоторые областные центры.

Электричество в украинской столице уже несколько дней включается по графику. Свет дают в Киеве только на два часа в день. Перебои с электроснабжением наблюдаются на всей территории Украины. Это связано с масштабными повреждениями объектов энергетической инфраструктуры страны в результате российских ракетных ударов.

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Появились кадры разрушенного дроном нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске
Опубликованы фото атакованного беспилотником НПЗ в Новошахтинске
06 июня 2024, 10:30

Фото: iStock/Distortion Media

Появились фотографии с тушением пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске, который был атакован беспилотником. Кадры представил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что после прилёта дрона на заводе в Ростовской области загорелись две установки атмосферно-вакуумной «трубчатки» (АВТ).


В результате огонь охватил 50 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарные, которые в течение получаса полностью ликвидировали возгорание.

Однако им приходилось приостанавливать тушение в связи с повторной атакой БПЛА. Как сообщал глава региона Василий Голубев, специалисты были отведены на безопасное расстояние от объекта.

Уточняется, что при пожаре никто не пострадал.

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Херсонцы охотно сдают информацию о месте нахождения наёмников российским военным
Подполье: иностранные наемники начали конфликтовать с жителями Херсона
06 июня 2024, 09:22

Фото: iStock/breakermaximus

Иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, всё чаще начали конфликтовать с мирными жителями в Херсоне, которые с удовольствием передают информацию о месте их нахождения российским военным. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя подполья.
«В последнее время в Херсоне иностранные наемники стали чаще фигурировать в конфликтных ситуациях с местным населением», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что херсонцы охотно передают информацию о месте нахождения иностранцев российским военным.


Накануне в подполье рассказали, что наёмники устроили конфликт со стрельбой в Херсоне. Уточнялось, что ссора произошла между компаниями англоязычных и франкоязычных военных во время отдыха в кафе «Березка» возле Днепровского рынка. Очевидцы утверждают, что было слышно несколько выстрелов. В итоге четырёх иностранцев отвезли в больницу с различными ранениями.

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Российские бойцы взяли в плен воевавшего за ВСУ наёмника из Колумбии
06 июня 2024, 09:19

Фото: istockphoto/breakermaximus

Гражданин Колумбии Анхель Карденас Монтилла воевал на Украине на стороне ВСУ в составе 59-й отдельной бригады. Он сдался в плен в районе села Красногоровка в Ясиноватском районе ДНР.
На видеозаписи, распространённой министерством обороны РФ, колумбиец не советует своим соотечественникам ехать воевать на стороне Украины. На родине Монтилла служил в полиции. Он не владеет ни русским, ни украинским языком. На Украину экс-полицейский приехал, увидев объявление в социальной сети, где предлагалось за хорошее вознаграждение принять участие «в войне против России».

По словам Монтиллы, его боевая подготовка заняла всего около недели, после чего его и сослуживцев отправили на передовую. До этого в боевых действиях он никогда не участвовал.

«Украинцы обманули нас. Они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня», — рассказал колумбиец.

Наёмник сообщил, что решил сдаться в плен, так как не хотел умирать. Он решился на это после того, как погибли несколько его соотечественников. Монтилла с горечью отметил, что украинцы использовали их в качестве пушечного мяса.

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Трамп опасается мировой войны из-за заявлений Киева об ударах по территориям РФ
Трамп: заявления Киева об ударах по территориям РФ могут привести к мировой войне
06 июня 2024, 09:05

Фото: сайт Кремля

Заявления Украины об ударах по территориям России могут обернуться третьей мировой войной. Так считает бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
«Взгляните на то, что происходило в последние несколько дней. Путин говорит о применении ядерного оружия, потому что Украина теперь заявляет об нанесении ударов по территории России, а Байден не знает, как на это ответить, но все это в итоге приведет к третьей мировой войне», — заявил Трамп.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что в отличие от Байдена мог бы быстро урегулировать конфликт на Украине.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с главами ведущих мировых СМИ заявил, что конфликт на Украине закончится через 2-3 месяца, если США перестанут передавать Киеву вооружение.

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ВСУ дважды атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области
Гладков: ВСУ дважды атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области
06 июня 2024, 08:41

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинская сторона дважды атаковала сельхозпредприятие в Белгородской области, никто не пострадал. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Грузское Борисовского района ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия — с беспилотников были сброшены взрывные устройства. В результате один грузовой автомобиль загорелся, второй — серьезно поврежден, без возгорания», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате вражеской атаки никто из местных жителей не пострадал. Региональные службы начнут ликвидировать последствия обстрела после согласования с Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников в Крыму, ещё шесть — в Белгородской области. Также уничтожена противокорабельная ракета «Нептун» в Ростовской области.

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Появились кадры ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС — видео
РИА Новости опубликовало кадры ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС
06 июня 2024, 08:28

Фото: istockphoto/aapsky

Как рассказывали российские бойцы группировки «Днепр» охранявшие Каховскую ГЭС год назад, рассказали, что ВСУ регулярно обстреливали станцию из миномётов, артиллерии и РСЗО HIMARS. Кадры одного из ракетных ударов зафиксировала камера видеонаблюдения.
Кадры взрыва опубликовало РИА Новости. Удар был нанесён до подрыва электростанции и последовавшего за ним наводнения 6 июня 2023 года. Тогда вода большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и сёла. Под водой оказались в том числе Алёшки и Новая Каховка.

В области был введён режим чрезвычайной ситуации, сначала регионального, а затем федерального масштаба. Президент РФ Владимир Путин отметил, что варварская акция киевского режима привела к экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как террористический акт.






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За ночь ПВО России сбили 19 БПЛА ВСУ и одну противокорабельную ракету «Нептун»
06 июня 2024, 08:16

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников в Крыму, ещё шесть — в Белгородской области. Также уничтожена противокорабельная ракета «Нептун» в Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских БПЛА над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

При этом уточняется, что ещё шесть вражеских дронов сбили в небе над Белгородской областью. Кроме того, ликвидирована одна противокорабельная ракета «Нептун» в Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 июня над Белгородской, Курской и Воронежской областями сбили пять дронов. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#пво
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Стало известно о прибытии большого числа специалистов НАТО на Украину
Марочко: большое количество специалистов НАТО прибыло в ВСУ
06 июня 2024, 07:47

Фото: iStock/Stadtratte

Много специалистов НАТО прибыло на Украину, которые назначены на руководящие должности в ВСУ, что говорит об укреплении военного сотрудничества Киева и Запада. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники, его слова передает РИА Новости.
«За последнее время в вооруженные силы Украины прибыло большое количество натовских специалистов, которые фактически занимают руководящие должности в армии. На Украине идет расширение взаимодействия со странами НАТО», — заявил Марочко.

По его словам, украинское военно-политическое руководство укрепляет военное сотрудничество и взаимодействие с НАТО и странами ЕС. Марочко также добавил, что на границе Украины с Польшей, Румынией и Молдавией появились КПП, через которые перевозят западное вооружение без «бюрократической волокиты».

Кроме того, киевский режим ведёт активную работу по дипломатической линии. В рамках этих действий подписываются договоры, предоставляющие НАТО расширенные полномочия на территории Украины, заключил Марочко.

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