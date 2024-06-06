Украинская администрация бежит из Херсона, устраивая после себя пожары

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Администрация, назначенная киевским режимом, сжигает документы и эвакуируется из Херсона. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор пророссийского подполья под Николаевом Сергей Лебедев, ссылаясь на местных жителей.
«Как сообщают наши товарищи из Херсона, администрация эвакуируется из города. Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации», – сказал Лебедев.
Он отметил, что ночью на разных адресах госучреждений произошли пожары. По предположению Лебедева, возгорания, скорее всего, «последний штрих» в уничтожении документации. Однако подпольщик подчеркнул, что все уничтоженные документы есть в электронном формате.
Также Лебедев рассказал, что прошлой ночью ВС РФ ударили по складу боекомплекта в неработающем магазине стройматериалов. Здание «детонировало и горело сизым пламенем».
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается.
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Никита Кротов