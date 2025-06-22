Украинская армия атаковала скорую помощь FPV-дроном в Белгородской области
Украинская армия (ВСУ) атаковала скорую помощь в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом объявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
«В селе Ржевка Шебекинского округа один FPV-дрон нанес целенаправленный удар по служебной машине скорой помощи», — уточнил Вячеслав Гладков.
Отмечалось, что из-за удара врач, фельдшер и водитель скорой помощи получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Для лечения их направят в областную клиническую больницу региона.
Еще губернатор Белгородской области проинформировал об ударе БПЛА по автобусу в том же районе. В результате происшествия водитель транспортного средства получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, где сейчас оказывают медицинскую помощь.
«Также в округе в селе Авиловка дрон сдетонировал о землю — повреждены входная группа и забор частного домовладения», — добавил Гладков.