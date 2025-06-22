Военблогер Живов: по Украине выпущено около 300 беспилотников одновременно
По Украине одновременно выпущено около 300 беспилотников. Об этом рассказал военблогер Алексей Живов.
«По территории Украины единовременно запущено 300 беспилотников. Сейчас они движутся к своим целям», — пишет Живов в своем telegram-канале.
При этом какая именно цель атаки беспилотников не уточняется.
Ранее сообщалось, что российские ПВО уничтожили пять украинских БПЛА, выпущенных по территории РФ. Под ударом оказались Курская и Воронежская области, а также Республика Мордовия.
К тому же стало известно, что российский дрон «Князь Вандал Новгородский» с августа прошлого года уничтожил техники НАТО в зоне проведения спецоперации на два миллиарда долларов.