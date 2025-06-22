Силы ПВО России отразили атаку 11 украинских БПЛА в ночь на 22 июня
В ночь с 21 на 22 июня дежурные средства ПВО России уничтожили над регионами 11 беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Согласно оперативным данным, наиболее массированной атаке подверглась Брянская область, над которой сбили девять украинских БПЛА. По одному летательному аппарату перехвачено над территориями Смоленской области и Республики Крым.
Перед этим военблогер Алексей Живов сообщил, что по Украине одновременно выпущено около 300 беспилотников. При этом цель атаки не уточнялась.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале СВО на территории Украины. Целью спецоперации глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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