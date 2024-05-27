Украинская армия нанесла по Луганску ракетный удар

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Украинские военнослужащие нанесли удар кассетными боеприпасами по Луганску, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, из-за атаки началось возгорание. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, правоохранители и врачи. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются, написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
Незадолго до этого сообщалось, что в Луганске прогремело несколько взрывов. Они были слышны во всех частях города. Очевидцы рассказывали в соцсетях о пожаре. Детали не уточняются.
ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в Донбассе. В понедельник они выпустили по территории ДНР 40 боеприпасов.
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Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
Незадолго до этого сообщалось, что в Луганске прогремело несколько взрывов. Они были слышны во всех частях города. Очевидцы рассказывали в соцсетях о пожаре. Детали не уточняются.
ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в Донбассе. В понедельник они выпустили по территории ДНР 40 боеприпасов.
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Алёна Самарева