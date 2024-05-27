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Украинская армия нанесла по Луганску ракетный удар

Украинская армия нанесла по Луганску ракетный удар кассетными боеприпасами
27 мая 2024, 22:38
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Украинские военнослужащие нанесли удар кассетными боеприпасами по Луганску, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, из-за атаки началось возгорание. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, правоохранители и врачи. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются, написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле.



Незадолго до этого сообщалось, что в Луганске прогремело несколько взрывов. Они были слышны во всех частях города. Очевидцы рассказывали в соцсетях о пожаре. Детали не уточняются.

ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в Донбассе. В понедельник они выпустили по территории ДНР 40 боеприпасов.

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В России объяснили ценность захваченного в зоне СВО бронированного «Сенатора»
Депутат Заварзин: ВС РФ изучают захваченную технику ВСУ и выстраивают защиту
27 мая 2024, 20:36

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Вооруженные силы России изучают захваченную украинскую технику, чтобы выстроить эффективную оборону.
Об этом рассказал Виктор Заварзин, член комитета Госдумы по обороне, в интервью для «Ленты.ру». Он пояснил, что захват канадского бронеавтомобиля Roshel Senator в Волчанске является особенно ценным для ВС России.

«Мы изучаем их оборудование и разрабатываем защитные меры. Всё это на пользу нам», — отметил Заварзин.
Ранее российские войска захватили канадский бронеавтомобиль Roshel Senator, переданный Украине. Telegram-канал «Военный осведомитель» обратил внимание на фотографию трофея, где российские солдаты позируют на фоне неповрежденного бронеавтомобиля.

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На границе Молдавии задержали шесть граждан Украины
27 мая 2024, 19:40

Фото: iStock/Михаил Руденко

Шесть украинских граждан были задержаны при попытке нелегального пересечения границы с Молдавией и попросили убежище на молдавской территории. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции Молдовы в своем Telegram-канале.
«Шесть граждан Украины были задержаны при нелегальном пересечении границы между Украиной и Молдавией. Пограничная полиция заметила группу мужчин, которые пешком пересекли границу в районе Окницы. Они сообщили, что им оказали помощь в достижении Молдавии, за что каждый из них заплатил от 6000 до 7000 евро», — говорится в сообщении, опубликованном Погранполицией Молдовы.
Согласно данным ведомства, украинцы попросили предоставить им убежище на территории Молдавии.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, и на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

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Оправданный за расстрел четверых преступников Григорьев погиб в зоне СВО
27 мая 2024, 19:30

Фото: iStock/razihusin

Житель Челябинской области Александр Григорьев, который застрелили четверых преступников, напавших на его дом, погиб в зоне СВО, об этом сообщил его адвокат Алексей Пешков в интервью для 74.ru.
Трагическая история произошла в 2016 году. Григорьев отмечал Новый год с женой, 25-летним братом, его супругой, девятилетней дочерью и бывшей супругой третьего брата, которая попыталась дозвониться с телефона хозяина дома до своей знакомой. Сожитель этой женщины, увидев пропущенный вызов, перезвонил и услышал мужской голос. Приревновав, он собрал знакомых и приехал к Григорьеву. Хозяин дома увидел приближающихся незнакомцев, взял брата и пошёл поговорить с мужчинами. Завязалась потасовка, в ходе которой Григорьеву удалось вырваться и сбегать в дом за ружьём. Сперва он выстрелил в злоумышленника, который гнался за ним, а затем в трёх оставшихся, избивавших палками его брата.

Выяснилось, что напавшие на дом люди имели судимости.

Григорьева арестовали и обвинили в убийстве, он же заявил, что просто защищал свою семью. Дело челябинца вызвало широкий общественный резонанс, петиция в поддержку Григорьева собрала 14 тысяч подписей.

В сентябре 2016 года уголовное дело в отношении Григорьева было прекращено.

Григорьев попал на поля специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. За полтора года он заработал орден Мужества и Георгиевский крест, а также медали Суворова и Жукова. 9 мая 2024 года военнослужащего наградили медалью «За отвагу», а спустя четыре дня он погиб.

По словам адвоката, в автомобиль, на котором передвигался Григорьев, ударил украинский дрон.

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#челябинск
#сво
#вс рф
#смерть
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Ганчев сообщил о сбитом ВС России самолёте ВСУ в Волчанском районе
27 мая 2024, 19:27

Фото: iStock/Vital Hil

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ему поступила информация о самолёте ВСУ, который сбили российские военные в Волчанском районе. Об этом информирует РИА Новости.
В настоящее время в Минобороны РФ не комментировали данную информацию. Иных подробностей о сбитом самолете противника также не приводится.

Ранее сообщалось, что белгородская система противовоздушной обороны сбила украинский самолёт Миг-29 в районе Волчанска. По нему отработали три ракеты С400.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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ВСУ расстреляли машину со своими солдатами
Бойцы ВСУ расстреляли машину с сослуживцами
27 мая 2024, 19:08

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные обстреляли машину, в которой находились их сослуживцы, сообщает Telegram-канал «Старше Эдды».
Согласно источнику, несколько украинских солдат, оказавшихся под наступлением российских войск под Харьковом, смогли добраться до спрятанного в лесу УАЗа и попытались вырваться из окружения. Однако на пути они попали под огонь своих же коллег, не знавших, кто был в машине.

«Похоже, что вид несущегося на них УАЗа так испугал своих, что они открыли огонь из всех стволов, попав в своих же», — говорится в сообщении.
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#солдат
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Главком ВСУ Сырский разрешил французским инструкторам прибыть на Украину
27 мая 2024, 18:37

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о подписании документов, которые официально разрешают визиты французских инструкторов в украинские учебные центры.
«Подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — сообщил он 27 мая на своем канале в Telegram.
Сырский и министр обороны Украины провели видеоконференцию с министром вооружённых сил Франции Себастьяном Лекорню. Главнокомандующий ВСУ выразил приветствие инициативе Франции по отправке инструкторов на Украину для подготовки украинских военных.

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#всу
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«Громозека против гомосеков»: Рогов высмеял западных журналистов за статью о танке ВС РФ
Рогов высмеял Forbes за перевод «Громозеки» как «Гомосексуалиста» на танке ВС РФ
27 мая 2024, 18:24

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов высмеял журналистов Forbes за перевод надписи «Громозека» как «Гомосексуалист» на танке ВС РФ. Об этом Рогов написал в своем Telegram-канале.
Западное издание допустило ошибку в переводе при работе над материалом, который посвящен боевым действиям в зоне спецоперации. Журналисты рассказывали читателям о российской военной технике, которую в последнее время начали обшивать дополнительной защитой от дронов, и в качестве примера привели боевую машину «Громозека».

Отметим, что такое название носил персонаж из советского мультфильма «Тайна третьей планеты». По мнению Рогова, журналисты Forbes не смотрели данный мультик, по этой причине перевели название танка как «Гомосека» — Homosexual.

Рогов заключил, что для успокоения от оплошности пропагандистов Запада «Громозеке не помогут и 402 капли валерианки».

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Подполье сообщило о ракетном ударе в Херсонской области
Подполье: ВС России ударили по Снигиревке, где проходят украинские эшелоны
27 мая 2024, 18:16

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Вооруженные силы РФ нанесли удар по подконтрольной ВСУ Снигиревке в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Снигиревка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы. Известно, что в Снигиревку постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой», — сказал Лебедев.

Сообщается, что под удар попала группа охотников на беспилотники вместе со специальным оборудованием. К месту удара были направлены гражданские и военные автомобили скорой помощи. Подпольщик отметил, что после первых взрывов была слышна вторичная детонация.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Бывший советник НАТО Жак Бо заявил, что РФ видит войну как фильм, а Запад — как статичную картинку. Именно поэтому российские военные одерживают верх в украинском конфликте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, почему американские ракеты потеряли эффективность на Украине
Welt: ракеты США неэффективны в руках ВСУ из-за успехов российских систем РЭБ
27 мая 2024, 17:38

Фото: iStock/bpawesome

Журналист Кристоф Ваннер заявил, что Вооруженные силы Украины не могут применять некоторые американские ракеты, поскольку ВС РФ удается их подавлять системами РЭБ. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что русские могут заглушать американские боеприпасы со спутниковым наведением настолько сильно, что они теряют свою эффективность. По его словам, это касается высокоточных снарядов Excalibur и РСЗО HIMARS. Журналист добавил, что украинцы просят своих американских партнеров улучшать это оружие, иначе им придется от него отказаться.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее бывший советник НАТО Жак Бо заявил, что РФ видит войну как фильм, а Запад — как статичную картинку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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