При ударе по Луганску, предварительно, пострадали сотрудники нефтебазы

Фото: istock / Distortion Media
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара украинских войск по Луганску, предварительно пострадали пять сотрудников нефтебазы, повреждены линии электропередачи и горит газопровод.
«Поражение на всех фронтах Украина компенсирует обстрелами гражданских объектов... По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы», — написал Пасечник в Телеграм-канале.Он добавил, что к месту происшествия выехали четыре бригады скорой помощи. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС. Как утверждает Пасечник, из-за сильного огня оказание медицинской помощи затруднено.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.
Читайте также:
«Живое разминирование»: Герой России раскрыл смертельную тактику ВСУ
На Украине анонсировали создание нового типа войск
ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области
Алина Юрчак