Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ При ударе по Луганску, предварительно, пострадали сотрудники нефтебазы

При ударе по Луганску, предварительно, пострадали сотрудники нефтебазы

Пасечник: при ударе ВСУ по нефтебазе в Луганске пострадали пять сотрудников
08 мая 2024, 00:52
Фото: istock / Distortion Media

Фото: istock / Distortion Media

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара украинских войск по Луганску, предварительно пострадали пять сотрудников нефтебазы, повреждены линии электропередачи и горит газопровод.
«Поражение на всех фронтах Украина компенсирует обстрелами гражданских объектов... По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы», — написал Пасечник в Телеграм-канале.
Он добавил, что к месту происшествия выехали четыре бригады скорой помощи. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС. Как утверждает Пасечник, из-за сильного огня оказание медицинской помощи затруднено.



Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

Читайте также:

«Живое разминирование»: Герой России раскрыл смертельную тактику ВСУ

На Украине анонсировали создание нового типа войск

ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области

#газопровод
#мчс
#украина
#происшествия
#лнр
В Пентагоне заявили о расследовании поездки задержанного в России военного
Пентагон: США изучают детали поездки в Россию военного, задержанного за кражу
07 мая 2024, 23:56

Фото: istock / dangutsu

Армия США расследует подробности поездки задержанного на территории Российской Федерации военнослужащего Гордона Блэка. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, передает РИА Новости.
«Армия открыла административное расследование о фактах относительно его поездки», — сообщила Сингх.
Уточняется, что военный прибыл во Владивосток из Китая, ранее он находился в Южной Корее. Сингх отметила, американским военнослужащим запрещено совершать несогласованные поездки в Россию.

Представитель ведомства добавила, что по результатам проверки будут определены последствия для Блэка.

Как сообщало издание Associated Press, 34-летний американец служил в Южной Корее и должен был вернуться на родину, в Форт Кавасос в Техасе. По данным телеканала NBC News, Блэк приехал в Россию, чтобы встретиться с женщиной, с которой у него были романтические отношения.

Читайте также:

В Германии задержали подозреваемого в двойном убийстве россиянок в Турции

Отлетевшее от КамАЗа колесо снесло женщину и мужчину на Кубани

15-летняя школьница родила в туалете торгового центра и выбросила ребенка в лесу

#сша
#проверки
#армия
#поездки
#отношения
#расследование
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Луганске прогремело несколько взрывов, начался пожар
07 мая 2024, 23:34

Фото: istock / Leonid Ikan

Серия взрывов произошла в Луганске вечером 7 мая, в городе начался пожар. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на оперативные службы региона.
«В Луганске прогремело несколько взрывов, в городе начался пожар. Место возгорания еще устанавливается», — сообщил собеседник издания.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что Харьков и Сумская область остались без электричества после взрывов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Живое разминирование»: Герой России раскрыл смертельную тактику ВСУ

На Украине анонсировали создание нового типа войск

ВС РФ атаковали офицеров ВСУ во время совещания в Харьковской области
#пожар
#сво
#всу
#рф
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд арестовал бывшего директора центра анализа при Росприроднадзоре
Бывшего главу ФГБУ «ФЦАО» арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
07 мая 2024, 22:58

Фото: istock / AmnajKhetsamtip

Преображенский суд Москвы арестовал экс-директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова. Об этом информирует ТАСС.
Новикову вменяют злоупотребление полномочиями. Мужчина принимал участие в выполнении государственного контракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду. Помимо него, по этому делу арестовали еще двоих человек.

«Тяжкие последствия выразились в невыполнении целей предусмотренных государственным контрактом на создание ПТО УОНВОС», — сказано в сообщении.
Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Аргентине начался суд по делу об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Германии задержали подозреваемого в двойном убийстве россиянок в Турции

Отлетевшее от КамАЗа колесо снесло женщину и мужчину на Кубани

15-летняя школьница родила в туалете торгового центра и выбросила ребенка в лесу
#суд
#человек
#мужчина
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Щёлкове на парковке ресторана задержали пьяных дебоширов
07 мая 2024, 21:57

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Щёлковские росгвардейцы задержали дебоширов, устроивших скандал в общественном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Ночью сотрудники вневедомственной охраны прибыли по сигналу тревоги в охраняемый ресторан на улице Талсинской. Выяснилось, что на автомобильной парковке у заведения произошёл конфликт между двумя компаниями. Дебоширы кричали и нецензурно ругались. На требования росгвардейцев прекратить потасовку нарушители общественного порядка не реагировали и вели себя агрессивно, создавая угрозу окружающим», – рассказали в пресс-службе.
В итоге сотрудники Росгвардии задержали дебоширов и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Правонарушители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и не могли внятно объяснить причину конфликта. Сейчас по факту ЧА проводится проверка.

Читайте также:

В лесу под Коломной нашли заблудившуюся девушку

На полях в Можайском округе нашли 15 боеприпасов времён ВОВ

В Подмосковье спасатели разблокировали зажатого в кабине из-за ДТП пассажира грузовика
#росгвардия
#рестораны
#щёлково
#дебошир
#подмосковье
#московская область
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В лесу под Коломной нашли заблудившуюся девушку
07 мая 2024, 21:31

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Под Коломной спасли заблудившуюся в лесу девушку. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там отметили, что в майские праздники граждане традиционно открывают дачный сезон и отправляются в лес. Однако иногда это оборачивается проблемами.
«Четверо молодых людей ранним утром отправились погулять по лесу вблизи СНТ «Речицы-2» в городском округе Коломна. Девушка из этой компании отстала от друзей и вскоре поняла, что не может сама выбраться из леса. Мобильный телефон вот-вот должен был разрядиться. Девушка успела набрать номер 112 и сообщить, что заблудилась», – уточнили в пресс-службе.
На поиски по отправленным координатам выехали полицейские и сотрудники поискового отряда коломенского отделения «ЛизаАлерт». Сотрудники лесной охраны Ступинского филиала Мособллеса, находясь на патрулировании, приняли звонок из полиции и тоже подключились к поиску.

Испуганную девушку обнаружили у реки Луговая в Озёрском участковом лесничестве – в 2 км от садоводческого товарищества. За несколько часов, проведенных в лесу, она сильно замерзла.

Поисковики согрели девушку с помощью спасательного термоодеяла и тёплых носков, а лесничие предложили ей сухую обувь и на служебном автомобиле доставили до СНТ.

Читайте также:

В ходе «Субботника в лесу» в Подмосковье от мусора очистили 40 га

В Московской области подготовлено 1,2 тыс специализированных мест для отдыха в лесу

Депутат Чаплин рассказал, как спастись при укусе змеи в лесу
#подмосковье
#московская область
#комлесхоз мо
#коломна
#девушка
#поиски
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии задержали подозреваемого в двойном убийстве россиянок в Турции
В Германии задержали Куслевича, подозреваемого в убийстве двух девушек в Бодруме
07 мая 2024, 21:08

Фото: iStock/BrianAJackson

В Германии задержали Андрея Куслевича, подозреваемого в двойном убийстве в турецком Бодруме. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Напомним, что в ноябре прошлого года в сельской местности пригорода турецкого Бодрума были обнаружены тела двух девушек, завёрнутые в ткань. Выяснилось, что убитыми были россиянки: 42-летняя Ирина и её 15-летняя дочь Даяна. Убийство было совершено из огнестрельного оружия.

Тогда полиция начала подозревать бывшего мужа Ирины – гражданина Литвы Андрея Куслевича, который сразу же после убийство бежал через Францию вместе с их совместным сыном. Неизвестно, где сейчас находится ребёнок.

Отметим, что в 2017 году Куслевич работал телохранителем у олигарха в Монако. В какой-то момент он вскрыл его сейф и украл драгоценности. Вора поймали в московском аэропорту, однако ему удалось сбежать из автозака по дороге из Бабушкинского суда Москвы в СИЗО.

Тогда ему грозило до четырёх лет лишения свободы. Мужчину объявили в розыск по статье о побеге из-под ареста.

Следственный комитет России возбудил в отношении Куслевича уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Читайте также:

SHOT: В турецком Бодруме найдены тела двух туристок, возможно — из России

Погибшая в Турции Двизова и её дочь были застрелены, а затем вывезены в пригород

Стало известно имя главного подозреваемого в убийстве Двизовой и её дочери в Турции
#турция
#германия
#задержание
#убийство
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Оренбургской области нашли расчленённое тело женщины
07 мая 2024, 20:07

Фото: iStock/Pawel Kajak

Расчленённое тело женщины обнаружили недалеко от ледового дворца в Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
По факту обнаружения частей тела было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следователями и сотрудниками полиции была установлена личность погибшей. Ей оказалась 37-летняя местная жительница.

Также правоохранители установили личность предполагаемого убийцы. Им оказался 40-летний сожитель погибшей, которого уже судили ранее за совершение тяжкого преступления. Мужчина задержан.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят следственные и процессуальные действия, которые направлены на установление всех деталей произошедшего преступления.

Читайте также:

Мужчина убил и расчленил свою девушку, а после «помогал» волонтёрам её искать

15-летняя школьница родила в туалете торгового центра и выбросила ребенка в лесу

Двух братьев обвинили в использовании рабского труда в Ростовской области
#убийство
#женщины
#задержание
#полиция
#ск рф
#оренбургская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отлетевшее от КамАЗа колесо снесло женщину и мужчину на Кубани
07 мая 2024, 20:03

Фото: iStock/1933bkk

На Кубани отлетевшее от КамАЗа колесо на огромной скорости сбило женщину и мужчину, после чего влетело в припаркованный автомобиль. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, инцидент произошёл в Абрау-Дюрсо. Большегруз ехал по центру населённого пункта. В какой-то момент у него взорвалось одно колесо, а второе отлетело и на огромной скорости покатилось вниз. Оно снесло женщину и мужчину, которые находились на пути маршрута колеса, и остановилось, влетев в припаркованный автомобиль.

Женщину госпитализировали с множественными серьезными травмами, мужчина отделался несколькими ушибами.

Читайте также:

В Чувашии КамАЗ насмерть сбил десятилетнюю девочку

Водитель Камаза переехал беспилотник в Рязанской области

В Подмосковье девушка попала под колеса КамАЗа
#подмосковье
#автомобиль
#беспилотник
#инцидент
#мужчина
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
15-летняя школьница родила в туалете торгового центра и выбросила ребенка в лесу
В Архангельске школьница родила в туалете ТЦ и выбросила новорождённого в лесу
07 мая 2024, 18:27

Фото: iStock/blinow61

В Архангельске 15-летняя девушка родила ребёнка в туалете торгового центра «Макси», а после выбросила новорождённого мальчика в лесу. Об этом пишет РЕН ТВ.
Согласно сообщению, инцидент произошел ещё в августе прошлого года. Девушка сняла процесс родов на камеру своего мобильного телефона и отправила друзьям. После чего вместе с 18-летним отцом ребёнка завернули младенца в футболку и выбросили его в кусты ближайшего леса.

6 мая текущего года в полицию обратилась девушка, которой продемонстрировали данное видео. Полицейские вычислили девушку с видеозаписи и начали проверку. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

СК: Найденный на свалке Камчатки младенец скончался от переохлаждения

В Ленобласти обнаружили тело брошенного в запертой квартире младенца

Младенца в пластиковом контейнере нашли у гаражей в Туле
#дело
#уголовное дело
#младенец
#видео
#инцидент
#полицейские
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф