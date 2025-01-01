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Армия Украины фактически разбежалась. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Он подчеркнул, что войска разбежались, поскольку ежемесячно дезертируют более 20 тысяч военных, при аналогичных объёмах призыва.
При этом, в зону боевых действий отправляются мобилизованные солдаты, которые либо гибнут, либо бегут из-за отсутствия навыков.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданским лицам, прошедшим через плен. Также теперь упрощается процедура предоставления отсрочки украинцам, чьи близкие родственники числятся пропавшими без вести.
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При этом, в зону боевых действий отправляются мобилизованные солдаты, которые либо гибнут, либо бегут из-за отсутствия навыков.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданским лицам, прошедшим через плен. Также теперь упрощается процедура предоставления отсрочки украинцам, чьи близкие родственники числятся пропавшими без вести.
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Анастасия Чинкова