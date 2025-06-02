Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией в Стамбуле
Украинская делегация успешно прибыла к месту проведения второго раунда переговоров с Россией, который состоится в Стамбуле. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит на фоне недавнего предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий.
Ожидается, что участники переговоров затронут основные вопросы, связанные с ситуацией на Украине, а также обсудят потенциальные пути достижения мирного соглашения.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что главной целью предложенных переговоров является устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Внимание общественности приковано к этому событию.
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