Верховный суд ДНР приговорил американскую наемницу к 20 годам колонии

02 июня 2025, 11:29

Фото: iStock/Michał Chodyra

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор 47-летней гражданке США Саре Эштон-Чирилло, которая воевала на стороне украинских вооруженных сил и распространяла ложную информацию о российской армии. Об этом пишет РИА Новости.