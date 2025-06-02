Верховный суд ДНР приговорил американскую наемницу к 20 годам колонии
Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор 47-летней гражданке США Саре Эштон-Чирилло, которая воевала на стороне украинских вооруженных сил и распространяла ложную информацию о российской армии. Об этом пишет РИА Новости.
Эштон-Чирилло была признана виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая публичное распространение заведомо ложной информации и участие в вооруженном конфликте. Ей назначен срок лишения свободы на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Суд установил, что с февраля по сентябрь 2023 года она вступила в состав Интернационального легиона и принимала участие в боевых действиях против российских военнослужащих.
В августе 2023 года Эштон-Чирилло выпустила видеосюжет, в котором утверждала о наличии в России запасов биологического оружия и применении химического оружия российскими войсками. Ее вознаграждение за участие в конфликте превысило 653 тысячи рублей. На данный момент она объявлена в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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