Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Брянской области
Утром 9 августа в районе села Манев Брянской области российские пограничники пресекли попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) численностью около 30 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что инцидент произошёл около шести часов утра.
По предварительным данным, в состав ДРГ входили западные наёмники. По диверсантам нанесли удары реактивные системы залпового огня (РСЗО), артиллерия и авиация. Как минимум четверо получили ранения, остальные участники группы отступают на исходные позиции.
Минобороны РФ подтвердило, что попытка нарушения государственной границы была успешно отражена, территория России осталась под полным контролем, проникновение противника не допущено.
