Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Брянской области

09 августа 2025, 12:49

Фото: iStock/Anna_Anikina

Утром 9 августа в районе села Манев Брянской области российские пограничники пресекли попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) численностью около 30 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.