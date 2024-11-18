«Украинская правда»: Целью высадки ВСУ на левобережье Днепра был выход в Крым

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Конечным результатом бесконечных попыток военных Вооружённых сил Украины десантироваться на левый берег Днепра должен был стать выход в Крым. Конкретно — к Перекопскому перешейку.
Об этом в разговоре с изданием «Украинская правда» рассказали представители командования 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Для выполнения задачи украинские морпехи должны были преодолеть расстояние 80 километров вглубь территории, которая уже полтора года была занята российскими войсками.
Он добавил, что вторая задача была более приземлённой и реальной — растянуть Херсонский фронт и оттянуть на него российские силы с Запорожского направления и с Донбасса. Впрочем, ни одну из задач выполнить ВСУ так и не сумели.
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«Конечная задача была просто космос: выход в Крым. Нам говорили, что надо проломить только первую линию обороны, а второго эшелона нет», — рассказал военный из командного состава бригады.
Он добавил, что вторая задача была более приземлённой и реальной — растянуть Херсонский фронт и оттянуть на него российские силы с Запорожского направления и с Донбасса. Впрочем, ни одну из задач выполнить ВСУ так и не сумели.
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Александр Бойцов