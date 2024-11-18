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В Курской области около тысячи брошенных военнослужащих ВСУ оказались в полном окружении российской армии. При попытке вырваться из «котла» около сотни украинских боевиков были уничтожены.
По данным телеграм-канала SHOT, попытку прорыва предприняли военнослужащие двух элитных подразделений 37-й отдельной бригады морской пехоты. Двоих украинских солдат взяли в плен. Российские военные продолжают глушить связь между командованием и солдатами ВСУ на поле боя. Это позволяет нашим бойцам перемещаться незаметно для противника.
При попытке вырваться из ещё одного «котла» в районе Ольговки украинская армия потеряла до 20 человек убитыми. Их перемещения отследили бойцы 155-й бригады морской пехоты и нанесли по противнику своевременные точные удары. Всего за минувшие сутки при попытках вырваться из окружения ВСУ потеряли около 130 человек. 40 украинских солдат взяты в плен.
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Александр Бойцов