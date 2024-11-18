Двойная атака на Москву, попытка прорыва в Курской области, бои в Торецке: последние новости СВО

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ВСУ предприняли очередную попытку атаковать российские регионы с использованием беспилотников. В Курской области ВСУ попытались совершить вылазку, но были отброшены ВС РФ. О том, как складывается обстановка в зоне проведения СВО на различных направлениях расскажет «Радио 1».
Новости СВО по направлениям
Курское направление
Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» заблокировали военных ВСУ в районе Ольговской рощи Курской области. В результате проведенной операции были уничтожены 80 украинских военнослужащих, около 40 получили ранения, а 24 бойца были захвачены в плен.
В Курской области также были перехвачены и уничтожены две управляемые авиабомбы, запущенные ВСУ, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем телеграм-канале. Он выразил благодарность российским военнослужащим за надежную работу системы противовоздушной обороны. По информации военкоров, в регионе продолжается наступление российских войск. Бойцы северной группировки нанесли огневое поражение подразделениям 12 бригад украинской армии в районе 11 населенных пунктов. В приграничной зоне Курской области БПЛА уничтожили боевую машину. Сражения продолжаются в районах населенных пунктов Дарьино и Новоивановка.
В районе Ольговского леса российские войска уничтожили более 80 боевиков. Министерство обороны сообщило, что противник пытался вырваться из окружения группами по 15-20 человек.
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Кураховское направление
Российские войска активно штурмуют населенный пункт Берестки, который находится на северном берегу Кураховского водохранилища. На юге, в населенном пункте Дальнее, боевые действия переместились к ферме в западной части села. В южной части Трудового российские силы установили флаг и продолжают наступление к центру населенного пункта.
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Запорожское направление
Давление на украинские вооруженные силы усиливается. Российские войска движутся к населенному пункту Новоандреевка. Севернее Работино российская армия проводит атаки в сторону Малой Токмачки. Также зафиксированы наступательные действия из района Новопокровки в направлении Белогорья. Восточнее, в районе Времевского выступа, после населенного пункта Ровнополь, российская армия продвинулась на один километр вглубь территории и продолжает маневры с использованием мобильных групп в сторону Новодаровки.
Южнодонецкое направление
На Южнодонецком направлении российские войска продвинулись восточнее населенного пункта Богоявленка, захватив Лесную Дачу. Также был закрыт «карман» шириной около 2,7 км к западу от населенного пункта Максимовка. В направлениях Трудового и Успеновки продолжаются атаки.
Торецкое направление
Российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Торецка уже пятые сутки, постепенно занимая ключевые позиции в различных частях города. Интенсивность боев остается высокой, и можно говорить о значительных успехах на отдельных участках.
Особенно заметные достижения были зафиксированы на южных подступах к Торецку, в микрорайоне Забалка. Вчера российские войска успешно провели штурмовые операции, вытеснив противника с его позиций к югу от терриконов шахты «Центральная». Эта шахта и её терриконы представляют собой важный оборонительный рубеж для ВСУ, контролируя подходы к южной и центральной частям города.
Атака БПЛА на российские регионы
Собянин заявил о двойной атаке беспилотников ВСУ на Москву
Украина предприняла вторую попытку атаковать столицу России, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе был сбит беспилотник, направлявшийся на Москву», — отметил Собянин в своем телеграм-канале.
Эта атака стала второй попыткой ВСУ за утро атаковать столицу. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Ранее Собянин заявил о попытке ВСУ атаковать столицу Москвы. Тогда БПЛА Украины упал в Раменском городском округе.
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Силы ПВО за ночь сбили 59 БПЛА над регионами России
В ночь на 18 ноября средства противовоздушной обороны России сбили 59 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Согласно информации ведомства, два дрона были уничтожены в Московской области, в то время как наибольшее количество БПЛА — 45 — было сбито над Брянской областью. Кроме того, шесть беспилотников были уничтожены над Курской областью, а по три — над Белгородской и Тульской областями.
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