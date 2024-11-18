Двойная атака на Москву, попытка прорыва в Курской области, бои в Торецке: последние новости СВО

Владимир Зеленский заявил, что удары по территории России не стоит анонсировать, а ракеты скажут все сами за себя. Так он прокомментировал сообщения СМИ о разрешении президента США Джо Байдена бить американским дальнобойным оружием по РФ. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.