Украинская разведка заявила об убийстве полковника ВС РФ

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Главное управление разведки Минобороны Украины заявило об убийстве полковника российской армии Алексея Коломейцева. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.
Согласно данным украинской разведки, Коломейцев якобы погиб в подмосковной Коломне. Уточняется, что российский полковник готовил специалистов по использованию дронов.
Алексей Коломейцев — руководитель 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. В настоящее время российское оборонное ведомство не комментировало эту информацию.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алексей Коломейцев — руководитель 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. В настоящее время российское оборонное ведомство не комментировало эту информацию.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова