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Украинская разведка заявила об убийстве полковника ВС РФ

ГУР МО Украины заявило об убийстве полковника ВС РФ Коломейцева в Подмосковье
29 сентября 2024, 07:19
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило об убийстве полковника российской армии Алексея Коломейцева. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.
Согласно данным украинской разведки, Коломейцев якобы погиб в подмосковной Коломне. Уточняется, что российский полковник готовил специалистов по использованию дронов.

Алексей Коломейцев — руководитель 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. В настоящее время российское оборонное ведомство не комментировало эту информацию.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Силы ПВО за ночь уничтожили 125 дронов ВСУ над семью регионами РФ
Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 125 дронов ВСУ
29 сентября 2024, 07:45

Фото: iStock/e-crow

Российские силы ПВО за прошлую ночь перехватили и уничтожили 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что 67 дронов были перехвачены и ликвидированы над территорией Волгоградской области, по 17 беспилотников – над Белгородской и над Воронежской областями. По данным российского военного ведомства, 18 БПЛА уничтожили – над Ростовской областью, по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края, три вражеских аппарата над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в Воронеже и его пригороде упало несколько подавленных и сбитых дронов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Лавров удивился участию Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира»
Лавров: участие Франции и Швейцарии во встрече «Друзей мира» показалось странным
29 сентября 2024, 07:35

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что участие Франции и Швейцарии во встрече группы «Друзья мира», которая создавалась по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования конфликта на Украине, показалось ему странным. Об этом пишет РИА Новости.
Лавров отметил, что Франция является членом Североатлантического альянса, а Швейцарию уже давно нельзя назвать нейтральной. Согласно мнению российского политика, оба государства рьяно выступают за Украину и требуют ее «победы» над РФ.

Дипломат подчеркнул, что при этом Париж также поставляет Киеву ракеты и дальнобойное оружие. Лавров добавил, что поинтересовался у китайского коллеги, как так вышло. По его словам, и Швейцария, и Франция «очень сильно просились, и мы их коллективно решили пригласить как наблюдателей».

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В Воронеже один из сбитых украинских дронов упал на жилой комплекс
Гусев: в Воронеже падающий дрон попал в жилой комплекс, возник пожар
29 сентября 2024, 07:08

Фото: iStock/Oselote

В Воронеже и его пригороде упало несколько подавленных и сбитых беспилотников. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
Согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Гусев сообщил, что на Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, там возник пожар. К этому часу его уже удалось локализовать.

Еще одно возгорание произошло в жилой застройке в левобережной части Воронежа. Также несколько сбитых вражеских дронов горят на земле на окраинах города и за его пределами. По словам Гусева, крыша одного из зданий получила повреждения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны сообщило об ударе по ВСУ в курском приграничье
Минобороны: Ми-28НМ нейтрализовал живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области
29 сентября 2024, 05:47

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес авиаудары по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны России.
«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

После выполнения задания экипаж вернулся в точку взлета.

Ранее Апти Алаудинов, помощник главы Чечни Рамзана Кадырова и руководитель спецназа «Ахмат», сообщил об уничтожении группы пехотинцев ВСУ, пытавшихся занять позиции в нескольких районах. В Суджанском районе бойцы спецназа сбили несколько беспилотников, а также уничтожили автомобиль и артиллерийское оборудование противника.

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#украина
#вс рф
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Житель Новогродовки рассказал о помощи российских штурмовиков с эвакуацией
Житель Новогродовки: штурмовики ВС РФ были строгими, но добродушными
29 сентября 2024, 04:14

Фото: iStock/zim286

Российские штурмовики, освободившие село Новогродовка в Донецкой народной республике (ДНР), помогли эвакуировать мирных жителей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал местный житель Игорь.
По его словам, солдаты были строгими, но в то же время душевными.

«Все у них было как надо, по регламенту. (...) Спасать нас зашли лучшие ребята», – подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что украинские солдаты вели себя по-другому. По словам Игоря, они оскорбляли местное население, стреляли и бросали гранаты.

О том, что Новогродовка перешла под контроль Вооруженных сил России (ВС), стало известно в августе. Тогда же российские войска, по некоторым данным, заняли села Мемрик и Калиново на покровском направлении ДНР.

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#россия
#эвакуация
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В США назвали невозможным наступление ВСУ
Профессор Миршмайер: ВСУ больше не имеет возможности оказывать сопротивление
29 сентября 2024, 03:27

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут перейти в наступление из-за глобального превосходства российских сил. Об этом заявил профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршмайер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Он выразил сомнение в том, что украинская армия сможет защитить себя.

«Баланс сил уже решительно сдвинулся в пользу России», – подчеркнул политолог.

По его словам, это доминирование будет и дальше укрепляться.

Миршмайер также отметил, что в некоторых регионах соотношение личного состава составляет 8:1 в пользу России. По его словам, это подтверждается данными из различных отчетов.

«Соотношение артиллерии десять к одному. (…) Вам конец!» – подвел итоги профессор.

Ранее профессор Миршмайер заявил, что США осознают, что Россия побеждает в украинском конфликте.

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МИД Швейцарии поддержал инициативу КНР и Бразилии по украинскому конфликту
28 сентября 2024, 21:59

Фото: istockphoto/william87

Мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине поддержал МИД Швейцарии, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу отдела коммуникаций внешнеполитического ведомства страны Николя Бидо.
«Швейцария поддерживает все мирные инициативы, соответствующие духу Бюргенштока. Мы приветствуем эту мирную инициативу, которая в первую очередь направлена на достижение мира», — сказал собеседник агентства.
Ранее глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявлял, что к группе под названием «Друзья мира» планирует присоединиться 15 государств. В частности, упоминались Казахстан, Мексика, Саудовская Аравия, Египет, Турция, Кения и другие.

Сийярто подчеркивал, что Глобальный Юг устал от того, что кризис на Украине никак не разрешится.

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Названа одна главная цель поляков в конфликте на Украине
Сальдо: поляки хотят вернуть себе правобережную Украину и идут в ВСУ для этого
28 сентября 2024, 21:45

Фото: istockphoto/Stadtratte

Поляки, которые служат в рядах боевиков ВСУ, хотят вернуть себе территории Правобережной Украины и для этого участвуют в боевых действиях. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Херсонщины Владимир Сальдо.
«Поляки имеют, наверное, какую-то идеологическую составляющую: они считают, что это их земля. То есть они все равно, воюя против России, воюют не за украинцев — они воюют за себя. Вот для того, чтобы опять, как это было 400 лет назад, польская шляхта правила на Правобережной Украине. Вот там у них внутренне где-то все это осталось», — прокомментировал чиновник.

Он добавил, что среди боевиков ВСУ граждан Украины меньше, нежели иностранцев, а именно, поляков.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Недружественные к РФ государства помогают киевскому режиму всеми доступными средствами.

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#война
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Лавров заявил, что Зеленский хочет вовлечь НАТО в конфликт
28 сентября 2024, 21:26

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет прямого участия НАТО в боевых действиях. Такое заявление на Генассамблее ООН сделал руководитель российского МИДа Сергей Лавров.
«Зеленский делает все, чтобы спровоцировать вовлечение в прямые боевые действия стран НАТО», — сказал главный дипломат РФ.
Лавров подчеркнул, что Зеленский, по его мнению, «отойдет в сторонку», наблюдая за тем, что будет происходить и считая, что это поможет ему спастись.

Ранее Сергей Лавров говорил о том, что Североатлантический альянс хочет закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Центральной Азии и Закавказье. Дипломат особо отметил способность НАТО бросаться обвинениями.

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