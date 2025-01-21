Shot: при атаке на Смоленскую область ВСУ использовали дроны PD-2 и «Лютый»

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В ходе своей атаки на Смоленскую область ВСУ предварительно использовали беспилотники большой дальности PD-2 и «Лютый». Об этом пишут Shot.
«ВСУ атаковали Смоленскую область, предварительно, беспилотниками большой дальности PD-2 и «Лютый», — сообщают в telegram-канале.
Уточняется, что эти дроны-камикадзе имеют дальность полета около тысячи километров. Масса их боевой части составляет 75 килограмм. Она может быть как и осколочно-фугасной, так и кумулятивной.
Как отметили местные жители, в результате атаки машины и стекла квартир повреждены маленькими отверстиями. Предполагается, что украинская армия начинила дроны подшипниками.
В ночь на 21 января ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Смоленск. В результате происшествия один из дронов упал на жилой дом, где возник пожар. Туда направилось несколько карет скорой помощи. Также ряд жители Смоленска поделились тем, что в их домах пропало электричество.
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Иван Мусатов