В Саратовской области отменили опасность после массированной атаки дронов ВСУ

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В Саратовской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА после массированного налета дронов ВСУ. Об этом сообщили в МЧС.
«Саратовская область. Внимание! Отбой угрозы атаки беспилотников», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что в ночь на 21 января Саратов подвергся массированному нападению дронов ВСУ. По предварительной информации украинские БПЛА пытались атаковать местный авиационный завод. В результате падения обломков загорелся многоквартирный дом. Также в городе наблюдались проблемы с электричеством и водоснабжением.
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Иван Мусатов