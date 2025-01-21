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Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область

Слюсарь: в Ростовской области сбито 12 БПЛА ВСУ
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью противовоздушная оборона сбила в Ростовской области 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью на севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА: в Шолоховском и Чертковском районах», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он отметил, что последствия вражеской атаки на земле уточняются, и добавил, что, предварительно, никто не пострадал.



Кроме того, ВСУ в ночь на 21 января также атаковали Смоленск. Там раздалось порядка 20 взрывов. В одном из многоквартирных домов Смоленска произошел сильный пожар после атаки беспилотников. По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, пострадавших в результате нападения дронов нет.

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Украинская сторона атаковала беспилотниками российские регионы минувшей ночью
МО РФ: 55 БПЛА ВСУ сбили минувшей ночью над российскими регионами
21 января 2025, 07:50

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью противовоздушная оборона сбила 55 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Уточняется, что 22 вражеских беспилотника сбили в Брянской области, 12 — над Ростовской. Еще 10 украинских дронов ликвидировали в Смоленской и шесть — в Воронежской областях. В Саратовской области уничтожили четыре БПЛА ВСУ и еще один в Курской.

Ранее сообщалось, что в одном из многоквартирных домов Смоленска произошел сильный пожар после атаки беспилотников ВСУ на город. По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, пострадавших в результате нападения дронов нет.

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Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область
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Трамп: США могут сохранить санкции против РФ до завершения конфликта на Украине
21 января 2025, 06:27

Фото: iStock/designer491

Президент США Дональд Трамп допустил возможность сохранения антироссийских санкций до завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе своей беседы с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.
В ходе встречи со СМИ Трампу задали вопрос о перспективах сохранения санкций против РФ до завершения украинского конфликта. На это он ответил так:

«Санкции или тарифы. Я считаю, что слово тарифы лучше, потому что оно сохраняет силу доллара. Я думаю, тарифы эффективней», — заявил президент.

Напомним, что 20 января Дональд Трамп официально заступил на пост президента Соединенных Штатов. В первые часы своего правления он сразу отменил несколько десятков указов его предшественника Джо Байдена. При этом Трамп подписал собственные распоряжения после инаугурации.

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В Саратовской области отменили опасность после массированной атаки дронов ВСУ
21 января 2025, 05:38

Фото: iStock/bbsferrari

В Саратовской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА после массированного налета дронов ВСУ. Об этом сообщили в МЧС.
«Саратовская область. Внимание! Отбой угрозы атаки беспилотников», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что в ночь на 21 января Саратов подвергся массированному нападению дронов ВСУ. По предварительной информации украинские БПЛА пытались атаковать местный авиационный завод. В результате падения обломков загорелся многоквартирный дом. Также в городе наблюдались проблемы с электричеством и водоснабжением.

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Mash: из-за атаки дронов ВСУ по Смоленску в многоэтажке загорелось шесть этажей
21 января 2025, 04:02

Фото: iStock/grafoto

В одном из многоквартирных домов Смоленска произошел сильный пожар после атаки беспилотников ВСУ на город. Об этом пишет Mash.
«После массированной атаки ВСУ на Смоленск загорелась многоэтажка на Бородинской улице. Горят минимум шесть этажей», — пишут в telegram-канале.

Ситуацию о полученных повреждениях прокомментировал губернатор Смоленской области Василий Анохин. Как рассказал глава региона, пострадавших в результате нападения дронов нет. На отдельных зданиях произошли возгорания после падения обломков беспилотников. Также получили повреждения окна жилых домов.

В ночь на 21 января Смоленск подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. При нападении украинская армия использовала дроны большой дальности PD-2 и «Лютый». Предполагается, что беспилотники пытались атаковать местный авиационный завод.

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Shot: при атаке на Смоленскую область ВСУ использовали дроны PD-2 и «Лютый»
21 января 2025, 03:25

Фото: iStock/rancho_runner

В ходе своей атаки на Смоленскую область ВСУ предварительно использовали беспилотники большой дальности PD-2 и «Лютый». Об этом пишут Shot.
«ВСУ атаковали Смоленскую область, предварительно, беспилотниками большой дальности PD-2 и «Лютый», — сообщают в telegram-канале.

Уточняется, что эти дроны-камикадзе имеют дальность полета около тысячи километров. Масса их боевой части составляет 75 килограмм. Она может быть как и осколочно-фугасной, так и кумулятивной.

Как отметили местные жители, в результате атаки машины и стекла квартир повреждены маленькими отверстиями. Предполагается, что украинская армия начинила дроны подшипниками.

В ночь на 21 января ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Смоленск. В результате происшествия один из дронов упал на жилой дом, где возник пожар. Туда направилось несколько карет скорой помощи. Также ряд жители Смоленска поделились тем, что в их домах пропало электричество.

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Боец ВС РФ: ВСУ расстреливали и закидывали гранатами жителей Курской области
21 января 2025, 02:49

Фото: iStock/Olena_Z

По словам бойца 352-го мотострелкового полка российской группировки войск «Север», в Курской области украинские солдаты расстреливали и закидывали гранатами мирных жителей. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».
«Пулевые у всех, осколочные. Скорее всего, туда гранату кинули, а потом просто добили. Во втором подвале двое гражданских мужчин, связанные, замученные. В третьем подвале женщина с мужчиной лет сорока. У мужчины в груди огнестрел, пулевое, у женщины в затылке два», — поделился военный.

Как отметил боец ВС РФ, тела погибших были найдены в освобожденном от оккупации ВСУ селе Русское Поречное. У всех на телах осколочные и пулевые ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства не менее семи мирных жителей в селе Русское Поречное. Отмечается, что люди скрывались от украинских солдат под землей. Убийства произошли в январе 2025 года.

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Mash: в Смоленске скорая помощь приехала к дому, в который влетел дрон ВСУ
21 января 2025, 02:32

Фото: iStock/Iulianna Est

К смоленской многоэтажке, в которую влетел беспилотник ВСУ, подъехало несколько карет скорой помощи. Об этом пишут в Mash.
«К многоэтажке, в которую попал один из дронов ВСУ, приехали несколько карет скорой помощи и пожарные», — сообщают в telegram-канале.

Также в Смоленске наблюдаются перебои с электричеством. По словам местных жителей, в части домов на некоторое время пропала вода.

На данный момент Смоленск подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. По предварительным данным, украинские дроны пытаются атаковать местный авиационный завод. Один из беспилотников упал на жилой дом, где случилось возгорание. В регионе объявлена опасность атаки БПЛА.

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Shot: дроны ВСУ проводят массированную атаку на смоленский авиационный завод
21 января 2025, 02:05

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские беспилотники, предварительно, пытаются атаковать смоленский авиационный завод. Об этом сообщает Shot.
«Предварительно, ещё одной целью атаки БПЛА ВСУ мог стать авиационный завод в Заднепровском районе города», — пишут в telegram-канале.

В издании отмечают, что основная часть взрывов слышна в этом районе города. На фоне массированной атаки в Смоленске наблюдаются проблемы с электричеством. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.


Сейчас Смоленская область отражает массированную атаку беспилотников ВСУ. Один из дронов упал на жилой дом, где началось возгорание. В регионе объявлена опасность атаки БПЛА.

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Baza: в Смоленске на фоне атаки украинских БПЛА в некоторых в домах пропал свет
21 января 2025, 01:58

Фото: iStock/Naypong

В результате атаки беспилотников ВСУ на Смоленск в некоторых домах пропал свет. Об этом пишет Baza.
«По словам местных жителей, после взрывов в некоторых домах пропал свет», — сообщают в telegram-канале.

Один из взрывов был запечатлен на камеру. Беспилотник взорвался в Заднепровском районе города.



На данный момент на Смоленск ведется атака украинских дронов. Один из беспилотников упал на крышу многоэтажки, в результате чего произошло возгорание дома. В Смоленской области объявлена опасность атаки БПЛА. По предварительной информации, дроны совершают налет на местный нефтеперерабатывающий завод.

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