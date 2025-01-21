Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область

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Минувшей ночью противовоздушная оборона сбила в Ростовской области 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью на севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА: в Шолоховском и Чертковском районах», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он отметил, что последствия вражеской атаки на земле уточняются, и добавил, что, предварительно, никто не пострадал.
Кроме того, ВСУ в ночь на 21 января также атаковали Смоленск. Там раздалось порядка 20 взрывов. В одном из многоквартирных домов Смоленска произошел сильный пожар после атаки беспилотников. По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, пострадавших в результате нападения дронов нет.
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Элина Позднякова