Украинская телеведущая, назвавшая Путина президентом Украины, снималась в сериале «Мажор» с Прилучным

Ольга Бутко (фото: Instagram* @olgabutko)
Украинская телеведущая, в прямом эфире назвавшая Владимира Путина президентом Украины, снималась в российском сериале «Мажор» с Павлом Прилучным. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ольга Бутко является уроженкой Харькова. Она окончила Киевский университет Тараса Шевченко. В свободное время подрабатывала фотомоделью, вела утренние передачи по телевидению и путешествовала.
В 2012 году Бутко несколько раз приезжала в Москву на съёмки, о чём свидетельствуют посты в её соцсетях. На снимках можно увидеть комплекс Москва-Сити и дом Правительства России.
Также Ольга публиковала фотографии из Крыма. Все соцсети она вела исключительно на русском языке, однако после начала СВО перешла на украинский. В России у неё нет родственников.
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В 2012 году Бутко несколько раз приезжала в Москву на съёмки, о чём свидетельствуют посты в её соцсетях. На снимках можно увидеть комплекс Москва-Сити и дом Правительства России.
Также Ольга публиковала фотографии из Крыма. Все соцсети она вела исключительно на русском языке, однако после начала СВО перешла на украинский. В России у неё нет родственников.
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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова