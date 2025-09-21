Украинская вебкам-модель готовится выполнить многомиллионный гособоронзаказ

21 сентября 2025, 15:00

Украинская вебкам-модель Мэй выиграла тендер на поставку антидроновых сетей

Фото: iStock/Asian

Украинская вебкам-модель выиграла тендер на поставку антидроновых сеток для подконтрольного Киеву Херсона на 6,3 млн гривен. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.