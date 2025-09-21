Украинская вебкам-модель готовится выполнить многомиллионный гособоронзаказ
Украинская вебкам-модель выиграла тендер на поставку антидроновых сеток для подконтрольного Киеву Херсона на 6,3 млн гривен. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что вебкам-модель и предприниматель из Луцка, 26-летняя Наталья Борщевич, более известная как Молли Мэй, 12 сентября выиграла тендер на поставку антидроновых сеток, а затем заключила контракт с городской администрацией. По условиям договора, сетки должны поставить до Нового года. При этом Наталья зарегистрировалась как предприниматель всего месяц назад. До этого девушка зарабатывала на платформах для взрослых, включая OnlyFans.
Интересно, что в 2020 году на Украине против Борщевич возбудили уголовное дело за распространение порнографии: в материалах указывалось, что она демонстрировала интимные сцены на веб-камеру. Тем не менее, наказания модель не понесла.
Сама Наталья рассказала, что узнала о потребности в антидроновых сетках и самостоятельно предложила свои услуги, однако не уточнила, кому именно. По её словам, она уже приобрела самосвал для перевозки сеток из Луцка в Херсон.
