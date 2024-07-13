ФСБ: в Авдеевке нашли схрон боевиков ВСУ с американским и шведским гранатометами

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Схрон с американским и шведским гранатометами, оставленный боевиками ВСУ, нашли российские силовики в Авдеевке. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, радикалы спрятали советский противотанковый гранатомет ПГ-9 с 29 выстрелами, а также гранатомет производства США M72A6 и шведский Socrat.
Кроме того, в ФСБ отметили, что на освобожденных от украинских неонацистов территориях выявляют и пресекают незаконный оборот оружия, взрывчатки и боеприпасов.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ взяли в Крыму агента спецслужб Украины, занимающегося сбором и передачей данных о ВС РФ в регионе.
Кураторы приказали ему собирать информацию о российских военных на постоянной основе. Открыто уголовное дело по факту шпионажа.
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Кроме того, в ФСБ отметили, что на освобожденных от украинских неонацистов территориях выявляют и пресекают незаконный оборот оружия, взрывчатки и боеприпасов.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ взяли в Крыму агента спецслужб Украины, занимающегося сбором и передачей данных о ВС РФ в регионе.
Кураторы приказали ему собирать информацию о российских военных на постоянной основе. Открыто уголовное дело по факту шпионажа.
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Никита Кротов