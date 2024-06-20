Украинская журналистка рассказала об угрозах бойцов ВСУ изнасиловать ее родителей

Бывший полицейский из Техаса Филипп Косов прожил практически пять лет в Донбассе, где участвовал в конфликте и получил ранения. В настоящее время он работает преподавателем английского языка в Подмосковье и стремится получить статус ветерана боевых действий, пишет РИА Новости.