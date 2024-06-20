Украинская журналистка рассказала об угрозах бойцов ВСУ изнасиловать ее родителей

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Украинская журналистка Анна Калюжная сообщила о том, что командир батальона третьей штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук и его подчиненные угрожают ей убийством, а ее родителям — изнасилованием. Об этом информирует «Страна.ua».
Согласно информации источника, все началось с критики журналисткой «политики и медийных друзей» из 3-й ОШБ, которые ранее заявили об угрозе масштабного наступления со стороны ВС РФ в сторону Боровой, при этом утверждая, что у подразделения отсутствуют резервы на данном направлении. Калюжная увидела в этом попытку перетянуть внимание только на конкретное направление.
Уточняется, что украинская журналистка обвинила элитную бригаду ВСУ в попытке самопиара. На что командир Кухарчук опубликовал список «непорядочных журналистов», куда вошла Калюжная, назвав их «позором украинской нации».
После девушке стали поступать сообщения с номера комбата третьей ОШБ, в которых он оскорбляет ее родителей и грозится их изнасиловать.
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Уточняется, что украинская журналистка обвинила элитную бригаду ВСУ в попытке самопиара. На что командир Кухарчук опубликовал список «непорядочных журналистов», куда вошла Калюжная, назвав их «позором украинской нации».
После девушке стали поступать сообщения с номера комбата третьей ОШБ, в которых он оскорбляет ее родителей и грозится их изнасиловать.
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Екатерина Коршунова