В Чечне сбили украинские беспилотники

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В Чечне средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники. Об этом сообщил племянник главы региона Рамзана Кадырова, секретарь Совбеза республики Хамзат Кадыров.
«Информация о том, что беспилотники попали в какой-то объект, неправда. Все сбито!» — написал племянник Кадырова в соцсети.
При этом число сбитых беспилотников и другие подробности он не привел.
Утром 25 декабря жители Грозного сообщали о звуках взрывов. По предварительным данным, город подвергся атаке дронов.
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявлял, что взрыв и пожар в торговом центре во Владикавказе произошли из-за падения обломков сбитого БПЛА. По данным Министерства обороны, противник атаковал целый ряд регионов СКФО.
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