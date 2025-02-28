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Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что Украина должна использовать временное прекращение боевых действий для подготовки к «следующей фазе войны», которая неизбежна, пишут украинские СМИ.
Сообщается, что после объявления перемирия Украине следует воспользоваться несколькими годами паузы для укрепления своих позиций. Тимочко также подчеркнул необходимость расширения ракетных программ и разработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в вооруженных силах.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова