Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт в Курской области

ВС РФ окружают ВСУ в Судже и продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. В Торецкой агломерации украинские силы продолжают борьбу за удержание позиций в городской зоне, однако сталкиваются с мощными ударами российских войск. Подробности – в материале «Радио 1».