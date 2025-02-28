Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Населенный пункт Новая Сорочина в Курской области освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ в пятницу, 28 февраля.
«В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина», — добавили в оборонном ведомстве.Боевики ВСУ вторглись в Курскую область в августе прошлого года. В июне того же года российский президент Владимир Путин предложил киевскому режиму прекратить конфликт.
Перед этим в МО РФ докладывали, что российская противовоздушная оборона перехватила за ночь 22 украинских дрона.
Читайте также:
Окружение ВСУ в Судже, зачистка Курской области, новая тактика ВС РФ в Торецке: последние новости СВО
В ВСУ призвали Украину готовиться к «следующей фазе войны» с Россией
Стармер не ответил, может ли Британия сама «справиться с Россией»
Никита Кротов