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Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт в Курской области

Минобороны: бойцы ВС России освободили от ВСУ населенный пункт Новая Сорочина
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Населенный пункт Новая Сорочина в Курской области освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ в пятницу, 28 февраля.
«В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина», — добавили в оборонном ведомстве.
Боевики ВСУ вторглись в Курскую область в августе прошлого года. В июне того же года российский президент Владимир Путин предложил киевскому режиму прекратить конфликт.

Перед этим в МО РФ докладывали, что российская противовоздушная оборона перехватила за ночь 22 украинских дрона.

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Поддержка военнослужащих в Московской области: Финансовые стимулы, льготы и гарантии
28 февраля 2025, 10:49

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Государство заботится о военнослужащих и их семьях, предоставляя разнообразные выплаты и льготы.
О том, какие условия заключения контракта с Минобороны РФ действуют в Московской области, рассказывает «Радио 1».

Командир боевой группы 45-й гвардейской отдельной инженерной бригады с позывным «Батя» поделился своими личными мотивами участия в спецоперации.

«Кто, если не мы? Я здесь, потому что искренне люблю свою страну и Родину. Она привила нам боевой дух», — отметил солдат.

Поддержка военнослужащих в Московской области

В Московской области военнослужащие, заключающие контракт с Минобороны РФ, могут получить значительные финансовые стимулы. При подписании контракта на срок от одного до пяти лет они получают единовременную выплату в 1,9 миллиона рублей и федеральную разовую выплату в 400 тысяч рублей. Тем, кто участвует в спецоперации, гарантирована высокая зарплата: рядовые — 204 тысячи рублей, сержанты — от 232 тысяч рублей.

За активные действия предусмотрены дополнительные выплаты: 8000 рублей за сутки участия и 50 тысяч рублей за каждый километр продвижения или за уничтожение вражеской техники.

Бойцы проходят подготовку, получают современное снаряжение и имеют связь с родственниками, что подчеркивает заботу государства о защитниках.

Выплаты за награды в зоне СВО

Военнослужащие, удостоенные наград, могут рассчитывать на значительные финансовые поощрения: ежемесячный оклад за признание от правительства, два оклада за награды от президента, три оклада за почетные звания и пять окладов за ордена и медали.

Героям России выплачивается 89 675 рублей в месяц. С марта 2025 года вводятся новые стимулы: ежемесячные надбавки в 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за награды и налоговые льготы для семей военнослужащих. Эти меры подчеркивают поддержку государства защитников страны.

Списание долгов

Военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года на срок более года, получат финансовые послабления, включая списание долгов по просроченным кредитам до 10 миллионов рублей.

Участники специальной военной операции смогут воспользоваться кредитными каникулами и освобождением от налога на имущество. Также им гарантируется сохранение рабочего места на весь срок контракта и три месяца после его завершения. Эти меры направлены на поддержку военнослужащих и уменьшение финансовых тревог.

Статус ветерана боевых действий

Все бойцы, участвующие в специальной военной операции, получают статус ветерана боевых действий, что открывает доступ к ряду льгот и выплат. Ежемесячные выплаты составляют от 2,4 до 3,9 тысяч рублей, а также предусмотрена компенсация за жилье и капитальный ремонт в размере 50%.

Участники спецоперации могут рассчитывать на бесплатный проезд, психологическую помощь и обучение на бюджетной основе. В Московской области действуют скидки на водный транспорт и бесплатные путевки в санатории. Также ветераны имеют право на отпуск в любое время, бесплатную газификацию и протезирование, а также снижение транспортного налога.

Льготы для семей участников СВО

Семьи военнослужащих имеют право на кредитные каникулы, а супруги бойцов СВО защищены от увольнения или сокращения, если у них есть дети до 18 лет. Дети военнослужащих автоматически принимаются в детские сады, получают бесплатное питание и продлённое пребывание в школах, а также льготы при поступлении в престижные вузы на бюджетной основе.

Для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные учреждения. Дети военных, которые попали в плен или пропали без вести, получают ежемесячные выплаты, равные прожиточному минимуму для детей.

Выплаты за ранения и по инвалидности

Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:

• 3 000 000 ₽ — разовая выплата;

• 2 900 000 ₽ — единовременная выплата при увольнении;

• от 800 000 до 2 300 000 ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);

• от 43 000 до 219 000 ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);

• от 5 600 до 7 100 ₽ — ежемесячная выплата;

• 3 500 ₽ — ежемесячная региональная выплата (для инвалидов 1 и 2 группы);

• 1 000 ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.

При ранении в зоне СВО военнослужащий может получить до 4 миллионов рублей, в зависимости от тяжести ранения: от 100 тысяч за легкое до 3 миллионов за тяжелое.

Выплаты за гибель военнослужащего

В случае гибели военнослужащего его семья получает следующие выплаты:

• 5 000 000 ₽ — дополнительная единовременная выплата по месту службы;

• 4 400 000 ₽ — единовременная выплата по месту службы;

• 3 000 000 ₽ — единовременная выплата на региональном уровне;

• 3 100 000 ₽ — страховая выплата в случае гибели;

• до 10 000 ₽ — ежемесячная компенсация;

• пенсия по потере кормильца составляет 50% от суммы довольствия.

Нашим военнослужащим необходима поддержка — присоединяйтесь к СВОим! Подробности доступны на сайте контрактмо.рф. Для получения дополнительной информации обращайтесь в Пушкинский военный комиссариат по телефону 8 (936) 260-50-35 или приходите по адресу: г. Пушкино, ул. Учинская, д. 6.

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Окружение ВСУ в Судже, зачистка Курской области, новая тактика ВС РФ в Торецке: последние новости СВО
28 февраля 2025, 10:04

Фото: iStock/bruev

ВС РФ окружают ВСУ в Судже и продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. В Торецкой агломерации украинские силы продолжают борьбу за удержание позиций в городской зоне, однако сталкиваются с мощными ударами российских войск. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область


За последние сутки зафиксировано освобождение новых населённых пунктов, а угроза окружения группировки ВСУ в районе Суджи становится всё более актуальной. Одним из ключевых событий стало практически полное взятие под контроль села Лебедевка в Суджанском районе. Российские войска, преодолев ожесточённое сопротивление противника, завершают очистку населённого пункта и прилегающих лесных массивов.


Херсонское направление


На Херсонском направлении за последние сутки российские войска нанесли удары по нескольким пунктам временной дислокации и центрам управления беспилотниками противника, расположенным на правом берегу Днепра. Благодаря активной работе артиллерии и авиации был причинён значительный ущерб живой силе и технике ВСУ.

В то же время противник продолжает обстреливать левый берег: за сутки зафиксировано 42 удара по различным населённым пунктам. В Голой Пристани в результате одного из обстрелов ранение получила женщина, а в Новой Каховке под огонь попала местная амбулатория. К счастью, среди персонала и пациентов пострадавших не оказалось, однако здание получило повреждения.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Торецкое направление


В Торецкой агломерации украинские силы продолжают борьбу за удержание позиций в городской зоне. Российские войска применяют жесткие тактики: укрепления противника уничтожаются вместе с жилыми домами, куда сбрасываются противотанковые мины. Наиболее интенсивные бои происходят в районе Щербиновки и Крымского, где ВСУ терпят значительные потери.


Под контролем ВСУ остаётся около 0,5% территории ЛНР
Под контролем ВСУ остаётся около 0,5% территории ЛНР

Часовоярское направление

На Часовярском участке в последние дни наблюдается относительное снижение боевых действий. Как в самом городе, так и южнее, в районе Ступочек, темп наступления российских войск замедлился. Однако это не говорит о снижении давления: ВКС РФ продолжают наносить точечные удары по военным объектам за линией фронта. За прошедшие сутки с использованием фугасных авиабомб были уничтожены командные пункты и центры связи ВСУ в Константиновке и Краматорске.


Северское направление


На Северском направлении продолжаются позиционные сражения к западу от Белогоровки и в районе Верхнекаменского. Ситуация остается стабильной, без значительных изменений в линии фронта. В то же время на соседнем Краснолиманском участке российские войска демонстрируют заметный прогресс. Плацдарм на западном берегу реки Жеребец расширяется: от Ивановки российские силы продвинулись на север до Новолюбовки, ведя активные артиллерийские обстрелы позиций ВСУ. Также зафиксировано продвижение от Колодезей к Новому, а южнее Ямполовки достигнуты тактические улучшения позиций.

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#минобороны рф
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#всу
#пво
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#курская область
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В ВСУ призвали Украину готовиться к «следующей фазе войны» с Россией
Офицер ВСУ Тимочко: нужно готовиться к следующей фазе конфликта после перемирия
28 февраля 2025, 08:44

Фото: iStock/IherPhoto

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что Украина должна использовать временное прекращение боевых действий для подготовки к «следующей фазе войны», которая неизбежна, пишут украинские СМИ.
Сообщается, что после объявления перемирия Украине следует воспользоваться несколькими годами паузы для укрепления своих позиций. Тимочко также подчеркнул необходимость расширения ракетных программ и разработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в вооруженных силах.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#британия
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Стармер не ответил, может ли Британия сама «справиться с Россией»
28 февраля 2025, 08:17

Фото: iStock/mrrobotonur07

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не ответил на вопрос американского лидера Дональда Трампа о способности Лондона «справиться с Россией» самостоятельно. Об этом сообщает The New York Times.
Во время встречи в Белом доме с Трампом Стармер заявил, что Британия готова поддержать союзников из Вашингтона.

«Могли бы вы справиться с Россией самостоятельно?» — обратился американский политик к британскому.

Стармер улыбнулся, однако не стал отвечать на вопрос. Согласно информации издания, в комнате прозвучал «неловкий смех».

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ПВО перехватило 22 украинских беспилотника за ночь
28 февраля 2025, 07:29

Фото: iStock/NiseriN

В результате оперативной работы дежурных средств противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи было перехвачено и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата., сообщили в Минобороны РФ.
Согласно официальным данным, восемь БПЛА были сбиты над территорией Орловской области, семь — над Курской областью, четыре — над Брянской областью, один — над Смоленской областью, а два БПЛА были уничтожены над Краснодарским краем.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#нато
#всу
#пво
#трамп
#дроны
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