Врачи военного госпиталя при РКБ РТ достали осколок из сердца бойца СВО

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Врачи военного госпиталя при Республиканской клинической больницы Татарстана удалили осколок из груди бойца СВО в прямом эфире. Об этом рассказал руководитель военного госпиталя при РКБ Михаил Бурмистров.