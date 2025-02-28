Врачи военного госпиталя при РКБ РТ достали осколок из сердца бойца СВО

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Врачи военного госпиталя при Республиканской клинической больницы Татарстана удалили осколок из груди бойца СВО в прямом эфире. Об этом рассказал руководитель военного госпиталя при РКБ Михаил Бурмистров.
Операцию транслировали для врачей, которые собрались на Образовательном симпозиуме по торакальной хирургии.
Уточняется, что боец был ранен в результате обстрела кассетными снарядами из HIMARS.
По словам врача, его коллеги из других больниц не решились извлекать осколок. Хирург добавил, что военный смог встать на ноги в день проведенной операции.
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«Был прооперирован боец из Донбасса с тяжелым ранением. Осколок размером в сантиметр попал ему между сердцем и аортой. Его успешно удалили с помощью трех маленьких проколов, а не большим разрезом», — приводит «Татар-информ» слова Михаила Бурмистрова.
Уточняется, что боец был ранен в результате обстрела кассетными снарядами из HIMARS.
По словам врача, его коллеги из других больниц не решились извлекать осколок. Хирург добавил, что военный смог встать на ноги в день проведенной операции.
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Элина Позднякова