Появилось видео с моментом удара беспилотника ВСУ по пятиэтажке в Белгороде

Фото: iStock/Naypong
В сети появилось видео с моментом удара украинского беспилотника по пятиэтажном дому в Белгороде. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах можно заметить горящее здание и столб дыма. После удара вражеского БПЛА произошел громкий взрыв.
ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом в Белгороде сегодня, 5 ноября. Вражеский дрон залетел прямо в квартиру, где находились люди. По предварительным данным, пострадали пять человек.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом в Белгороде сегодня, 5 ноября. Вражеский дрон залетел прямо в квартиру, где находились люди. По предварительным данным, пострадали пять человек.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова