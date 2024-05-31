Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае

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ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём Телеграм-канале.
Как сообщил глава региона, массированная атака БПЛА была отражена с помощью средств ПВО.
В результате падения обломков на территории района пострадала нефтебаза. Повреждения получили и загорелись три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация пожара.
Также пострадали несколько сотрудников предприятия, остальные были эвакуированы.
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В результате падения обломков на территории района пострадала нефтебаза. Повреждения получили и загорелись три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация пожара.
Также пострадали несколько сотрудников предприятия, остальные были эвакуированы.
«Специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов», — заявил Кондратьев.Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак