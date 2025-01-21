Mash: в Смоленске скорая помощь приехала к дому, в который влетел дрон ВСУ

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К смоленской многоэтажке, в которую влетел беспилотник ВСУ, подъехало несколько карет скорой помощи. Об этом пишут в Mash.
«К многоэтажке, в которую попал один из дронов ВСУ, приехали несколько карет скорой помощи и пожарные», — сообщают в telegram-канале.
Также в Смоленске наблюдаются перебои с электричеством. По словам местных жителей, в части домов на некоторое время пропала вода.
На данный момент Смоленск подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. По предварительным данным, украинские дроны пытаются атаковать местный авиационный завод. Один из беспилотников упал на жилой дом, где случилось возгорание. В регионе объявлена опасность атаки БПЛА.
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