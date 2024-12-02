Украинские беспилотники атаковали территории РФ минувшей ночью

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Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 15 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего было сбито 15 вражеских беспилотников. Восемь из них ликвидировано в Курской области, четыре – в Брянской области. Два украинских дрона уничтожили в Крыму и один — в Белгородской области.
В ночь на 1 декабря силы ПВО уничтожили и перехватили 29 украинских беспилотников над российскими регионами. Уточняется, что 20 вражеских дронов были ликвидированы над территорией Брянской области, семь — над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей.
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