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Пентагон официально подтвердил одобрение Киеву на удары ATACMS вглубь России

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Министерство обороны США подтвердило разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил журналистам на брифинге, что украинские силы могут применять эти ракеты в рамках самообороны.
«Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны», — заявил Райдер во вторник.
По его словам, удары на данный момент сосредоточены на Курской области.



Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения на использование этих ракет для атак по Курской области и прилегающим районам.

Однако на тот момент Пентагон и Госдепартамент отказались комментировать заявление Кирби, сделанное в понедельник.

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Боец ВС РФ заявил о попытке украинской армии добить сдавшегося британского наёмника
26 ноября 2024, 22:35

Фото: iStock/ Semen Salivanchuk

Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах сообщил о попытке армии Украины добить британского наёмника, который решил сдаться в плен российским военным на курском направлении, проинформировало ТАСС.
Бах говорил, что для этого Вооружённые силы Украины использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и открыли огонь из минометов.

Российский пехотинец обратил внимание, что он принимал участие в захвате опорного пункта украинской стороны, по итогам которого британский наемник был взят в плен. Бах уточнил, что сначала ВСУ пытались обстрелять пленных из минометов, а в то время когда британца переправляли через реку, армия Украины атаковала отряд военнослужащих РФ FPV-дроном — украинцы скинули на них осколочный боеприпас.

«Всегда всем рискуем, чтобы вывести, спасти их. Все были в шоке от того, что ВСУ бьют по своим. А британец вообще ошалел. Он понял, что его хотят просто убить свои же», — подчеркнул военный.

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#наемники
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Орбан спрогнозировал фантастический 2025 год, если украинский конфликт завершится
26 ноября 2024, 22:16

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальных сетях заявил, что 2025 год будет фантастическим при одном условии: если конфликт на Украине будет урегулирован.
«Если 2025 станет годом мира, это будет фантастический год! Мы готовы», — говорилось в сообщении венгерского политика.

Ранее Виктор Орбан поговорил по телефону с выигравшем на выборах президента Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Премьер-министр Венгрии не рассказал о содержании разговора с республиканцем.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Средства ПВО отражают атаку беспилотников над Салаватом в Башкирии
26 ноября 2024, 22:01

Фото: iStock/ NiseriN

На территории башкирского города Салават средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников, передал Телеграм-канал Mash Batash.
Один из дронов местный житель смог снять на видео. На кадрах можно увидеть аппарат самолетного типа, который летит с характерным звуком на фоне ночного неба.

В канале уточнили, что связались с главой Салавата Альбертом Муталовым. Чиновник заявил, что слышал о беспилотниках, однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Позднее ГК ЧС по республике Башкортостан сообщил, что угрозы БПЛА в Салавате нет.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины попытались убить главу Новокаховского городского округа Херсонской области Виталия Гуру и его заместителя, а ещё иных сотрудников администрации. В результате атаки вражеских беспилотников не было пострадавших.

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#чс
#башкортостан
#башкирия
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Блинкен: Вашингтон сделает все, чтобы успеть усилить Киев до прихода Трампа
26 ноября 2024, 21:29

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Белый дом под руководством президента Джо Байдена применит всевозможные усилия, чтобы успеть усилить Украину обещанными вооружениями для продолжения конфликта с РФ до прихода к власти республиканца Дональда Трампа, передал Sky News.
Об таком решении на пресс-конференции в Италии по итогам встречи глав МИД стран G7 объявил госсекретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен.

«Мы будем поддерживать Украину и Европу до последнего дня этой администрации. Это отражается в двухпартийной поддержке в обеих палатах Конгресса, которые одобрили дополнительное финансирование для Украины, а также в поддержке со стороны общественности», — подчеркнул Энтони Блинкен.

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки обратил внимание, что Белый дом намерен сделать всё возможное, чтобы Украина могла либо продолжать сражаться в следующем 2025 году, «либо вести переговоры с позиции силы», если того потребует ситуация.

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#украина
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Украинская армия атаковала Васильевку и Каменку-Днепровскую в Запорожской области
26 ноября 2024, 21:28

Фото: iStock/ Gennadiy Kravchenko

Заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий заявил в своём Телеграм-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали города Васильевка и Каменка-Днепровская.
«Города Запорожской области Васильевка и Каменка-Днепровская подвергаются атакам с украинской стороны. Враг снова бьет по гражданской инфраструктуре», — сообщил Антон Тицкий.

По словам заместителя губернатора региона, Вооружённые силы Украины атаковали гражданскую инфраструктуру городов. Так, в Васильевке целью беспилотного летательного аппарата, отправленного Киевом, было здание почтового отделения, но его удалось сбить российским военнослужащим. Каменка-Днепровская подверглась обстрелу со стороны артиллерии армии Украины.

Ранее пресс-служба Минобороны передавала, что военнослужащие армии России пострадали в результате атак ВСУ по Курской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS 23 и 25 ноября.

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#рф
#служба
#запорожская область
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Канцлер Нехаммер: Австрия может быть площадкой для переговоров по украинскому конфликту
26 ноября 2024, 21:11

Фото: iStock/ Diy13

Во время телефонной беседы с избранным президентом США Дональдом Трампом австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Австрия готова стать площадкой для мирных переговоров по украинскому конфликту, проинформировал телеканал Puls24.
«Я предложил Австрию в качестве хорошего места для переговоров как нейтральную страну», — заявил Карл Нехаммер.

В ходе диалога с победившим на выборах президента Соединённых Штатов Америки Нехаммер объявил, что Австрия последовательно выступала и продолжит поддерживать скорейшую деэскалацию украинского кризиса, поэтому Вена по-прежнему «готова стать площадкой для проведения международных мирных переговоров». Ещё подчёркивалось, что лидеры двух стран обменялись мнениями о возможностях завершения конфликта.

Как передал канцлер Австрии, его разговор с Дональдом Трампом быстро сконцентрировался на Украине. Избранный президент США попросил Карла Нехаммера «дать свою оценку» ситуации.

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#спецоперация
#переговоры
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Переданные Украине ракеты ATACMS могли быть произведены в 1990-е годы
26 ноября 2024, 20:41

Фото: Минобороны России (mil.ru)

Переданные США и использованные ВСУ для нанесения ударов по Курской области дальнобойные ракеты ATACMS, скорее всего, произведены в 1990-е годы и не менее двух раз модифицированы для продления срока возможного использования. Об этом сообщает РИА Новости.
Минобороны России ранее опубликовало фотографии обломков ракет. Проведённый анализ показывает, что они были произведены компанией Lockheed Martin Vought Systems. Такое имя компания имела до 1999 года, что следует из годовых отчётов армии США.

С 2000 года она стала именоваться Lockheed Martin Missiles and Fire Control. К тому же, на возраст ракет указывает тот факт, что именно в конце 1990-х ВС США начали активно закупать такие дальнобойные ракеты в больших количествах.

Срок службы ракет ATACMS составляет 10 лет, что говорит о том, что они были как минимум дважды модифицированы для продления срока использования.

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#всу
#вс рф
#минобороны
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WP: Вашингтон может подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой
26 ноября 2024, 20:34

Фото: iStock/ 3dmitry

США уже в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть Украину к переговорам с РФ для завершения конфликта, рассказала газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.
«Многие американские чиновники теперь признают, что в течение нескольких месяцев Украина может быть втянута в переговоры с Россией о прекращении войны и что ее могут заставить отказаться от территории», — сообщалось в статье.

В материале уточнялось, что отказ президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена от своей прошлой политики в отношении мин и ракет был отчасти направлен на то, чтобы помочь Киеву занять максимально сильные позиции, когда он вступит в эти возможные переговоры.

Подчёркивается, что похожий взгляд на перспективы прекращения украинского конфликта распространяется и среди европейских союзников Украины.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил на брифинге, что США дали ВСУ указания по использованию тактических ракет ATACMS.

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#сша
#украина
#дома
#чиновники
#всу
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В Минобороны провели ротацию командующих группировками войск
26 ноября 2024, 20:12

Фото: iStock/vladj55

В Минобороны России провели ротацию командующих группировками войск. Об этом в беседе с РБК сообщили источники из ведомства.
Отмечается, что после перестановок командующим группировкой войск «Восток» стал генерал-лейтенант Андрей Иванаев. «Югом» теперь командует генерал Александр Санчик, который сменил снятого с должности генерал-полковника Геннадия Анашкина. Он, в свою очередь, будет руководить Военной академией имени Фрунзе.

Также Минобороны направило в Ленинградский военный округ генерал-полковника Александра Лапина, который в 2022 году возглавлял Центральный военный округ и группировку «Центр». После он был переведён на пост начальника Главного штаба – первого заместителя главкома Сухопутными войсками. Он возглавит группировку «Север».

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#минобороны рф
#военные
#вс рф
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