Пентагон официально подтвердил одобрение Киеву на удары ATACMS вглубь России

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Министерство обороны США подтвердило разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил журналистам на брифинге, что украинские силы могут применять эти ракеты в рамках самообороны.
«Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны», — заявил Райдер во вторник.По его словам, удары на данный момент сосредоточены на Курской области.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения на использование этих ракет для атак по Курской области и прилегающим районам.
Однако на тот момент Пентагон и Госдепартамент отказались комментировать заявление Кирби, сделанное в понедельник.
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Мария Моисеева