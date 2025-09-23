Количество раненых при ракетном обстреле Белгорода увеличилось до шести
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Белгород и его окрестности. Ранение получил еще один местный жителей, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавший с баротравмой госпитализирован в городскую больницу №2. Кроме того, из-за обстрела повреждена сеть электроснабжения в населенном пункте Красная Яруга. Спасатели пока не могут приступить к восстановительным работам, так как ожидают соответствующего разрешения от Минобороны РФ.
Вместе с тем наблюдаются проблемы с водоснабжением. Власти дали распоряжение о подвозе ресурса в проблемные районы. По словам Гладкова, поставленная задача должна быть выполнена к утру.
Ранее губернатор сообщил о ракетном обстреле Белгорода, в результате которого пострадали пять мирных жителей.
Читайте также: